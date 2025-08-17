إتصالات النواب: 70٪ من قانون الذكاء الاصطناعي جاهز.. وتشديد عقوبات سرقة المحتوى

أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الانتهاء من إعداد 70% من بنود قانون الذكاء الاصطناعي الجديد، مشيرًا إلى أن القانون يهدف إلى دعم الإيجابيات وتعزيز الاستثمارات، وفي الوقت نفسه مواجهة السلبيات والمخاطر المرتبطة باستخدام هذه التكنولوجيا الحديثة.

وقال بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، إن القانون يتماشى مع التطور التكنولوجي ويحدد مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي بوضوح، كما يتضمن تصنيفات دقيقة للأنشطة المختلفة في هذا المجال، ويُجرّم أفعال مثل سرقة المحتوى والتقليد باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن القانون الجديد سيُستخدم في مجالات خدمية حيوية مثل قطاع الصحة، لافتًا إلى استعداد العديد من الجهات التنفيذية للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتطوير خدماتها.

قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية

في سياق متصل، أشار بدوي إلى أن هناك تعديلات في قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية تتعلق بمحتوى التيك توك وغيره من المنصات، مشددًا على أن العقوبات على جرائم التشهير والابتزاز الإلكتروني تتراوح بين سنة و7 سنوات حبس.

انخفاض جرائم الابتزاز الإلكتروني

وكشف رئيس لجنة الاتصالات عن انخفاض بنسبة 70% في جرائم الابتزاز الإلكتروني نتيجة المواجهات الأمنية والتقنية، مؤكدًا عدم تسجيل أي حالات مخالفة للذوق العام مؤخرًا بعد الحملات الأمنية المكثفة التي استهدفت المحتوى الخادش للحياء.

الجرائم الإلكترونية على المنصات

وشدد على أن الأجهزة المعنية تواصل رصد التجاوزات والجرائم الإلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك المنشورات والفيديوهات التي تتضمن سبًّا أو شتمًا أو إساءات علنية.

