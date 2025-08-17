أحمد بدوي: قانون الذكاء الاصطناعي جاهز للعرض على البرلمان خلال أسابيع

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن هناك اهتمامًا متزايدًا من المواطنين بقانون تنظيم الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن الدولة أعدت بالفعل مشروع قانون في هذا الشأن، تم الانتهاء من نحو 70% من ملامحه.

وأوضح بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي»، أن الانتهاء الكامل من ملامح القانون سيتم خلال الأسابيع المقبلة تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس النواب، حيث سيحدد مجالات الاستخدام بما يتماشى مع التطور التكنولوجي ويخدم الاستثمار.

وأكد رئيس لجنة الاتصالات أن مشروع القانون يتضمن ضوابط تتعلق بنوعية الأجهزة المستخدمة، وجرائم الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التعريفات المرتبطة بها وتصنيف الأنشطة، بما يضمن تنظيمًا متكاملًا لهذا المجال.