اتصالات النواب: قانون الذكاء الاصطناعي يدعم الحريات والإبداع

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إن القانون سوف يدعم الاستثمارات والإيجابيات وسوف يقضي على السلبيات، والتشريعات سوف تواجه كافة التحديات والمخاطر التي تنتج عن الذكاء الاصطناعي.

قانون ينظم عمل الذكاء الاصطناعي

وأكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» إذا لم يتم مواجهة الذكاء الاصطناعي بتشريعات سيكون هناك مشكلة، ولذلك تحركت الحكومة والدولة المصرية في تشريع قانون ينظم عمل الذكاء الاصطناعي.

ولفت النائب أحمد بدوي إلى أن القانون يدعم الحريات والإبداع، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ينادي بحرية الإعلام، كما أن مجالات الاستخدام للذكاء الاصطناعي كثيرة وليست مقتصرة على تحليل البيانات فقط.