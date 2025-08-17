اتصالات النواب: قانون الذكاء الاصطناعي سيتم استخدامه في كل المجالات الخدمية

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن الانتهاء من إعداد 70% من قانون الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أهمية القانون لأنه يدعم الإيجابيات والاستثمارات ويواجه السلبيات بكافة أشكالها وصورها.

التطور التكنولوجي

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون يتماشى مع التطور التكنولوجي ويحدد مجالات الاستخدام.

جرائم الذكاء الاصطناعي

وأكد أن القانون الجديد يعاقب على جرائم الذكاء الاصطناعي التي باتت متنوعة مثل التقليد وسرقة المحتوى، لافتا إلى أن القانون الجديد سوف يصنف الأنشطة في هذا المجال.

وأوضح أن قانون الذكاء الاصطناعي سيتم استخدامه في كل المجالات الخدمية مثل قطاع الصحة، لافتا إلى أن هناك قطاعات تنفيذية جاهزة لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتنمية مجال عملها.

