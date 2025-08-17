قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيديوهات مخلة.. القبض على الراقصة الشهيرة ليلى بتهمة التحريض على الفسق
في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة
47 شهيدًا و226 مصابًا ضحايا خطة مصيدة الموت الإسرائيلية في غزة بيوم واحد
البحيرة: إزالة 88 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة
نواب بريطانيون يطالبون ستارمر بإجلاء عاجل لأطفال غزة المرضى والجرحى إلى المملكة المتحدة
أكاديمية الشرطة تستقبل طلبات الراغبين للالتحاق.. رابط ومواعيد التقديم
استثنائي.. شبكة بريطانية تتغزل في توهج محمد صلاح مع ليفربول
أسعار الدواجن والبيض بالوادي الجديد اليوم الأحد
زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب قبالة سواحل كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي
مصر تجدد رفضها لتهجير الفلسطينيين وتدعو دول العالم لعدم المشاركة فيه
الشرع: لا تنازل عن وحدة سوريا ومحاسبة المتورطين في أحداث السويداء
ضربة قوية لـ الدولار أمام الجنيه .. والمؤسسات الدولية تشيد بمرونة سعر الصرف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو يزعم: عمليات إسرائيل في لبنان "دفاعية" وتتم وفق اتفاق وقف إطلاق النار

نتنياهو
نتنياهو
الخارجي

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن العمليات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية تأتي في إطار "الدفاع المشروع" ووفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع لبنان. 

وقال نتنياهو في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام العبرية "نحن نرد بالنيران على أي خرق أو محاولة تسلح يقوم بها حزب الله، ولن نسمح بترسيخ تهديد جديد يهدد أمن مواطنينا".

وشدد نتنياهو على أن تل أبيب "تلتزم بوقف إطلاق النار طالما التزم الطرف الآخر"، متهماً حزب الله بمحاولة "استغلال حالة التوتر في المنطقة لتعزيز ترسانته العسكرية". 

وأضاف أن إسرائيل "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولات لنقل أسلحة أو إقامة بنى تحتية عسكرية على مقربة من حدودها الشمالية".

ويأتي تصريح نتنياهو في وقت يشهد فيه الجنوب اللبناني تصاعدًا في التوترات، حيث أفادت تقارير ميدانية بوقوع تبادل محدود لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين تابعين لحزب الله خلال الأيام الأخيرة. 

وتتهم إسرائيل الحزب بخرق الاتفاقيات الدولية، بينما ينفي الأخير تلك الادعاءات مؤكدًا أن نشاطاته تأتي في سياق "الردع المشروع".

ويرى محللون أن خطاب نتنياهو يهدف إلى طمأنة الداخل الإسرائيلي، خصوصًا في ظل الانتقادات الموجهة لحكومته بعد أحداث السابع من أكتوبر وما تلاها من تطورات أمنية وسياسية. 

كما يسعى – وفق تقديراتهم – إلى توجيه رسالة مزدوجة للمجتمع الدولي مفادها أن إسرائيل "متمسكة بالقانون الدولي لكنها في الوقت نفسه لن تتردد في استخدام القوة عند الضرورة".

وفي المقابل، حذر دبلوماسيون أوروبيون من أن أي تصعيد عسكري جديد بين إسرائيل وحزب الله قد يفتح جبهة مواجهة واسعة تُهدد استقرار المنطقة بأسرها. 

وأكدت مصادر في الأمم المتحدة أن قوات "اليونيفيل" كثفت من دورياتها في جنوب لبنان في محاولة لمنع تدهور الوضع الأمني وتثبيت الهدنة الهشة القائمة منذ حرب عام 2006.

ويُذكر أن ملف التوتر مع حزب الله يرتبط بشكل مباشر بالتطورات الجارية في قطاع غزة، حيث تخشى أوساط دولية من أن يؤدي تزامن الضغوط العسكرية على جبهتين إلى إشعال نزاع إقليمي أوسع. 

وفي هذا السياق، دعا مسؤولون في واشنطن وباريس إلى ضبط النفس والعودة إلى طاولة المفاوضات لتجنب أي "انفجار غير محسوب".

ويبقى الموقف الإسرائيلي معلَّقًا بين خطاب سياسي يؤكد الالتزام بالاتفاقات الدولية وبين واقع ميداني يشهد خروقات متكررة، ما يجعل الحدود الشمالية عرضة للتقلبات في أي لحظة، ويزيد من تعقيد المشهد الإقليمي المتوتر أصلًا.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحدود اللبنانية الجيش الإسرائيلي لبنان نتنياهو حزب الله تل أبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 17-8-2025 .. اعرف الكيلو وصل كام؟

مستشفى راس الحكمة

أجواء حزينة.. ماذا فعلت زوجة الراحل مدير التصوير تيمور تيمور داخل مستشفى رأس الحكمة؟

دواجن بيضاء

تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

جماهير الأهلي

الزمالك يتحرك رسميًا ضد جماهير الأهلي بعد مباراة فاركو

ترشيحاتنا

هل يجوز للمرأة الحائض زيارة القبور

هل يجوز الحائض زيارة القبور؟.. الأزهر يجيب

مرصد الأزهر يحذر من تصعيد داعش هجماته ضد دول منطقة حوض بحيرة تشاد

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يحذّر من تصعيد داعش هجماته ضد دول منطقة حوض بحيرة تشاد

شيخ الأزهر ينعى رئيسة هيئة التمريض بمستشفى سيد جلال

أنموذج في الإخلاص.. شيخ الأزهر ينعى رئيسة هيئة التمريض بمستشفى سيد جلال

بالصور

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

أطباء الطوارئ يفجرون مفاجأة عن سبب غرق تيمور تيمور.. تفاصيل

تيمور تيمور
تيمور تيمور
تيمور تيمور

بعد القبض عليه.. معلومات خفية عن علاء الساحر تثير الجدل

علاء الساحر
علاء الساحر
علاء الساحر

فيديو

نادين الراسي من حفل أصالة

نادين الراسي ترقص أمام أصالة نصري في حفل لبنان

راغب علامة

وشوشها على المسرح.. راغب علامة يرقص مع معجبة في لبنان بعد أزمة نقابة الموسيقيين

إليسا

إليسا تنجح في تجنب السقوط على المسرح خلال حفل الساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد