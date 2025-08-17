قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء يوم الأحد بداية الأسبوع .. ردّده يطمئن بالك
اليوم .. السكة الحديد تستعد لتسيير القطار الخامس ضمن برنامج العودة الطوعية للسودانيين
هل تعلم ماذا يقول لك الله إذا قلت هذا الدعاء؟ .. كنوز ربانية
تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 17-8-2025 .. اعرف الكيلو وصل كام؟
المقاولون العرب يثبت قوته أمام الزمالك: تصريح مثير من محمد مكي
متحدث الوزراء: تحرير العلاقة الإيجارية خلال 7 سنوات وفق معايير جديدة | تفاصيل
نتنياهو يشترط إطلاق جميع الأسرى دفعة واحدة ويغلق باب التسوية مع حماس
بعد شائعة وفاتها.. عفاف شعيب تطالب بوقف انتحال شخصيتها على السوشيال ميديا
أول تعليق من الفنان حمدي إسماعيل بعد خروجه من العناية المركزة | ماذا قال؟
الزمالك يتحرك رسميًا ضد جماهير الأهلي بعد مباراة فاركو
هل يتسلّم المُستأجرون الوحدات الجديدة قبل الفترة الانتقالية؟.. متحدث الوزراء يكشف
أخبار العالم

نتنياهو يشترط إطلاق جميع الأسرى دفعة واحدة ويغلق باب التسوية مع حماس

القسم الخارجي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إنه لن يوافق على أي اتفاق مع حركة حماس إلا إذا جرى وفق الشروط التي تضعها تل أبيب، وعلى رأسها إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة. موقف اعتبره مراقبون بمثابة إغلاق الباب أمام أي تسوية، في ظل وصف الشروط الإسرائيلية المتكررة بـ"التعجيزية".

وجاءت تصريحات نتنياهو في وقت تشهد فيه إسرائيل احتجاجات واسعة من عائلات الأسرى، الذين يطالبون حكومتهم بالتحرك الجاد لإنجاز صفقة تبادل، وسط تحذيرات من المؤسسة العسكرية من أن المماطلة قد تهدد حياة المحتجزين داخل غزة.

وبحسب تقديرات إسرائيلية، ما يزال نحو 50 أسيراً داخل القطاع، يُعتقد أن 20 منهم أحياء، في المقابل يقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 10 آلاف و800 معتقل فلسطيني، يتعرضون وفق تقارير حقوقية للتعذيب والإهمال الطبي وسوء المعاملة، ما أدى إلى وفاة العشرات خلال السنوات الماضية.

وفي حين تؤكد حماس استعدادها لإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة مقابل إنهاء الحرب والانسحاب الكامل من غزة والإفراج عن أسرى فلسطينيين، يواصل نتنياهو طرح شروط إضافية، تشمل نزع سلاح الفصائل الفلسطينية وإعادة فرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع. 

كما يشترط إقامة كيان مدني بديل عن حماس والسلطة الفلسطينية، على أن تكون له علاقة مباشرة مع تل أبيب.

ويأتي ذلك في ظل خطة أقرها نتنياهو لإعادة احتلال غزة بشكل كامل، وهو ما أثار خلافات حادة داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، التي حذرت من أن الخطوة قد تُعرّض حياة الجنود والأسرى لمخاطر أكبر، فضلاً عن الكلفة العسكرية والسياسية الباهظة.

ويرى مراقبون أن نتنياهو يستخدم ملف الأسرى وسيلة للمناورة السياسية وتخفيف الضغوط الداخلية، لاسيما مع تزايد الانتقادات الموجهة إليه من عائلات المحتجزين ومن قوى المعارضة، التي تتهمه بتغليب حساباته الشخصية على حساب المصلحة الوطنية.

وفي السياق الأوسع، يواصل الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي عملياته العسكرية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ما أسفر حتى الآن عن أكثر من 61 ألف شهيد و155 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين ومئات الآلاف من النازحين الذين يواجهون ظروفاً إنسانية قاسية. كما أدت سياسة التجويع إلى وفاة 251 شخصاً بينهم 108 أطفال، وفق بيانات رسمية فلسطينية.

ويؤكد محللون أن تعنت نتنياهو في المفاوضات يعكس رغبته في ربط أي حل بفرض واقع سياسي جديد في غزة، بما يضمن بقاء الاحتلال مسيطراً بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو ما ينذر بمزيد من التعقيد والتأزيم في أفق الصراع.

الأرصاد

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة غدًا

ايمان عبد اللطيف

موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس

تيمور تيمور

مات غريق.. سبب وفاة مدير التصوير والممثل تيمور تيمور

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم.. تراجع جديد وعيار 21 يخسر 500 جنيه من أعلى قيمة

اللواء مدحت قريطم

مش هتسوق تاني .. مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف مفاجأة عن قواعد المرور

تيمور تيمور

بطل أنقذ ابنه ودفع حياته ثمنًا.. اللحظات الأخيرة في حياة مدير التصوير تيمور تيمور

الأجهزة الأمنية

مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة نزيل بقسم شرطة بالجيرة

مشاجرة

بسبب صيانة توك توك.. تفاصيل حبس طرفي مشاجرة بالسلام

المتهمتين

فيديوهات مثيرة.. حبس التيك توكر فراولة وتفاحة 4 أيام

غرق شاب

غرق شاب في النيل بقرية بمنشأة القناطر

بالصور

رفقة زوجها.. ريهام أيمن تخطف الأنظار على البحر

أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

غزل المحلة ضد سموحة .. انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بالجولة الثانية ‏من دوري ‏Nile

ايمان عبد اللطيف

بدء الدراسة في هذا الموعد وقرارات هامة قبل العام الدراسي الجديد

ايمان عبد اللطيف

حقيقة القبض على شبكة لتجارة الأعضاء بحوزتها 75 طفلا

ايمان عبد اللطيف

ماذا سيحدث للمستأجر إذا رفض إخلاء شقته؟

واقعة سرقة شاب الأميرية

صاحب واقعة سرقة المحمول في الأميرية: الناس طبطبوا على الحرامي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

