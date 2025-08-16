نتنياهو يشترط إطلاق سراح جميع الأسرى رهن حماس دفعة واحدة للموافقة على صفقة تبادل

أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، أن إسرائيل لن توافق على أي صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس ما لم تشمل الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة دفعة واحدة.

وأشار البيان إلى أن أي اتفاق يجب أن يتماشى مع الشروط التي وضعتها إسرائيل لإنهاء الحرب، والتي تتضمن: تفكيك سلاح حركة حماس، نزع السلاح من قطاع غزة، فرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع، وتعيين جهة بديلة عن حماس أو السلطة الفلسطينية تكون مستعدة للعيش بسلام مع إسرائيل.

ويأتي هذا التصريح بعد فترة من الغموض المتعمد حول موقف إسرائيل من "صفقة جزئية"، حيث سادت تقديرات بين مختلف الأطراف بأن نتنياهو قد يقبل باتفاق محدود، رغم تصريحاته العلنية المتشددة.