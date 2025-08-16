قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو يشترط إطلاق سراح جميع الأسرى رهن حماس دفعة واحدة للموافقة على صفقة تبادل

القسم الخارجي

أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، أن إسرائيل لن توافق على أي صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس ما لم تشمل الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة دفعة واحدة.

وأشار البيان إلى أن أي اتفاق يجب أن يتماشى مع الشروط التي وضعتها إسرائيل لإنهاء الحرب، والتي تتضمن: تفكيك سلاح حركة حماس، نزع السلاح من قطاع غزة، فرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع، وتعيين جهة بديلة عن حماس أو السلطة الفلسطينية تكون مستعدة للعيش بسلام مع إسرائيل.

ويأتي هذا التصريح بعد فترة من الغموض المتعمد حول موقف إسرائيل من "صفقة جزئية"، حيث سادت تقديرات بين مختلف الأطراف بأن نتنياهو قد يقبل باتفاق محدود، رغم تصريحاته العلنية المتشددة.

إسرائيل صفقة لتبادل الأسرى حركة حماس الأسرى الإسرائيليين قطاع غزة

غزل المحلة ضد سموحة .. انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بالجولة الثانية ‏من دوري ‏Nile

ماذا يحدث لجسمك عند شرب عصير البطيخ بانتظام؟ .. فوائد مذهلة ستفاجئك

هتخلصك من الكرش والسكر والكوليسترول .. تأثيرات مذهلة لتناول هذه الفاكهة يوميا

علامات الخطر .. أعراض تؤكد مرضك بالاكتئاب وليس مجرد حزن

