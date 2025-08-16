مظاهرات ضخمة لذوي الأسرى الإسرائيليين ضد نتنياهو اليوم

من المقرر أن تنظم عائلات الأسرى الإسرائيليين مظاهرات، اليوم السبت فى تل أبيب والقدس ومواقع في أنحاء الاحتلال، وذلك قبل البدء بالإضراب العام يوم الأحد.

وأكدت العائلات أن السكوت اليوم يعني الخراب غدا ويجب ألا نسمح بالتخلى عن المخطوفين.

وذكرت عائلات الأسرى الإسرائيليين فى قطاع غزة أن عشرات البلديات ومئات آلاف المصالح التجارية سوف تغلق أبوابها يوم الأحد المقبل، للمشاركة فى إضراب ضد حكومة نتنياهو للمطالبة بوقف الحرب وإعادة الرهائن.

وأعلن زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلى أنه سيشارك فى الإضراب يوم الأحد المقبل ضد حكومة بنيامين نتنياهو، مؤكدا: "ملتزمون بقضية الرهائن فى غزة".

وأكد زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلى أن الحكومة تخلت عن الرهائن وسنشارك في الإضراب لأننا نريد إنهاء الحرب، مشيرا إلى أن الحزب سيشارك فى الإضراب من أجل الدفع باتجاه إجراء انتخابات سريعة ستنقذ إسرائيل.

ذكرت بلدية تل أبيب: "قررنا إغلاق كل المراكز الجماهيرية بالمدينة يوم الأحد كخطوة للتماهي مع جهود إعادة المخطوفين".