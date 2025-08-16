زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب قبالة الساحل الشرقي لأستراليا

ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر ، السبت، قرب الساحل الشرقي لأستراليا على عمق 10 كيلومترات، وفقًا لما ذكره المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

وكانت الهيئة قد قدرت سابقًا قوة الزلزال، الذي ضرب ولاية كوينزلاند، بـ 5.7 درجة.

قالت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية إنه لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي في كوينزلاند.

وقالت شركة إنرجيكس لتوزيع الطاقة المملوكة للدولة لهيئة الإذاعة الأسترالية إن نحو 11 ألف عقار أصبحت بدون كهرباء بعد الزلزال.

وأفادت هيئة علوم الأرض الأسترالية بأن أكثر من 9 آلاف شخص شعروا بالزلزال، الذي سجل مركزه بالقرب من بلدة كيلكيفان الريفية، على بعد حوالي 170 كيلومترا (110 ميلا) شمال غرب بريسبان.