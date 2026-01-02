قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

وصلت لطريق مسدود .. القصة الكاملة لأزمة مسلسل عاليا لـ غادة عبد الرازق

أحمد البهى

على مدار الساعات الماضية، اشتعلت مجددًا أزمة بين الفنانة غادة عبد الرازق، والجهة المنتجة لمسلسل عاليا، فعلي الرغم من من الإعلان عن مفاوضات وصلح بين الطرفين، الا ان الأزمة عادت لتشتعل من جديد. 

وعلي ما يبدو ان الأمر وصل بين الطرفين الى طريق مسدود، حيث أعلنت غادة عبد الرازق، انتهاء علاقتها بالعمل بشكل كامل، بل عزمها رفع دعوي قضائية ضد الجهة المنتجة، وفي السطور التالية نستعرض القصة الكاملة. 

البداية حين أعلنت الفنانة الكبيرة غادة عبد الرازق، خوض الماراثون من خلاله عمل درامي وهو “ عاليا”، والذي تدور أحداثه في اطار 15 حلقة، وتتعاون فيه مع المؤلف أيمن سلامة، والذي قدما معًا عدد من الأعمال الهامة ابرزها مع سبق الاصرار، وحكاية حكاية، حيث صرحت انها تريد من خلال هذا العمل، ان تتعاون مع مؤلف كبير حتي لا تضطر الي التدخل في أمور اخري. 

وعلي قدم وساق بدء الاعداد للعمل والاعلان عن الاسماء المشاركة للفنانة غادة عبد الرازق في بطولة العمل، وهم صبري فواز، أحمد صفوت، بسنت شوقي، نبيل عيسى، آية سليم، عمرو عابد. 


إعتذار غادة عبد الرازق: 

الا ان الجمهور فوجىء بعد ذلك ، بتسريب أخبار تفيد باعتذار الفنانة غادة عبد الرازق عن العمل، وعدم خوض الماراثون الرمضاني، بعد عدم بدء الشركة المنتجة في التصوير بشكل فعلي، الا ان سرعان ما حدثت مفاوضات بين الطرفين استمرت لايام قليلة للغاية، واسفرت تلك المفاوضات عن عودة غادة عبد الرازق الي مسلسل عاليا، والبدء في التصوير . 

طريق مسدود : 

ولكن سرعان ما اشتعلت الازمة مجددًا، حيث أعلن مكتب المستشار ياسر قنطوش – المحامي بالنقض والإدارية العليا والمستشار القانوني للفنانة غادة عبد الرازق، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركة المنتجة لمسلسل "عاليا" (سما سابقًا) المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، وذلك بعد عدم التزام الشركة ببنود التعاقد وتأجيل التصوير لأكثر من مرة منذ الاتفاق المبرم بتاريخ 15/01/2025 دون مبرر.

وأكد المستشار القانوني ياسر قنطوش في بيان صحفي  أن الشركة قامت بتسويق وبيع المسلسل داخل وخارج مصر قبل البدء الفعلي في تصوير أي مشاهد، وهو ما ترتب عليه حصول الشركة على عائد مادي رغم عدم تنفيذ التزاماتها التعاقدية أو منح الفنانة أي من حقوقها المالية المستحقة.

ونبّهت الفنانة غادة عبد الرازق إلى عدم تعامل الشركة مع اسمها في عملية التسويق أو استخدامه دون إذن، مؤكدة أن العلاقة بالشركة لا تعد قائمة في ظل ما حدث، ليتم تكليف مكتب المستشار ياسر قنطوش باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها الأدبية والمادية، ومخاطبة الجهات المعنية رسميًا لمنع إصدار تصاريح العمل الخاصة بالمسلسل لحين التسوية القانونية الكاملة.

الفنانة غادة عبد الرازق غادة عبد الرازق عاليا مسلسل عاليا أيمن سلامة

