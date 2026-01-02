قرة عيني ومعجزة ربي.. شيريهان تحتفي بالعام الجديد مع ابنتها

حرصت الفنانة شريهان على تهنئة ابنتها لؤلؤة الخواجة، بمناسبة العام الجديد.

وهنأت شيريهان ابنتها بالعام الجديد، وكتبت عبر حسابها على انستجرام: “حماكى الله يا قرة عينى ومعجزة ربى بعينه التى لا تغفل ولا تنام، وحفظك ورضي عنك وأرضاكى، اللهم يسر لها كل عسير وأبعد عنها كل شر وخطر وسوءٍ وارزقها أجمل مما تتمنى وأكثر مما تتوقع وأفضل مما أدعو وأسعد قلبها يا خالقي”.

وتابعت: “أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق”.

شيريهان ونجلتها

وكانت قد ظهرت الفنانة شيريهان في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، لتقديم الاحتفالية وقدمت استعراضا فرعونيا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤساء دول العالم.