بسمة بوسيل تحتفل بالعام الجديد رفقة تامر حسني وأبنائهم

شاركت الفنانة بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني السابقة صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بسمة بوسيل مع ابنائها والفنان تامر حسني احتفالا بالعام الجديد.

تامر حسني وبسمة بوسيل

وكان قد وجه الفنان تامر حسني، رسالة شكر للمسئولين عن تنظيم حفل رأس السنة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكتب تامر حسني عبر حسابه على فيسبوك: "حفل رأس السنة على أرض أم الدنيا مصر في العاصمة الإدارية الجديدة حاجة فوق الخيال، جمهور وتحضيرات ومسرح وشاشات وإضاءة وألعاب نارية وتنظيم خرافي من شركة تذكرتي بجد كان يوم يشرف، وطبعاً كل الحب والتقدير للفنان الكبير تامر عاشور اللي نور الحفلة ونورني عالمسرح بصوته الجميل و أداءه العظيم لأغنية بعيش وياريت تكونوا حبيتوا مني أغنية هيجيلي موجوع، وكل الحب والتقدير للفنانة الجميلة الغالية إليسا اللي نورت مصر النهارده يارب سنة كلها صحة وستر ونجاح للجميع".