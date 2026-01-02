الدنيا واللي فيها.. زوجة تامر عاشور توجه له رسالة رومانسية

شاركت الإعلامية نانسي نور، صورة تجمعها بزوجها الفنان تامر عاشور، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على إنستجرام.

وكتبت نانسي نور عبر خاصية الاستوري: “بتمنالك من كل قلبي سعادة متتوصفش كل سنة وانت الدنيا واللي فيها”.

نانسي نور وتامر عاشور

من جانب آخر، عبر الفنان تامر عاشور عن فخره بالتطور العمراني والثقافي الذي تشهده مصر، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: أن ما يحدث هناك يعد "واجهة مشرفة" لمصر أمام العالم.

تحسن تنظيم الفعاليات في 2025

أشار عاشور إلى أن عام 2025 شهد طفرة في تنظيم الفعاليات الكبرى، مثل حفلات المتحف المصري الكبير ومشروعات "تذكرتي"، مؤكداً أن التحسن مستمر وسيساهم في جذب المزيد من الجمهور.

خلال اللقاء، قام تامر عاشور بغناء مقطع من أغنيته "آخر مقابلة"، التي اختارها لتكون التعبير الفني عن عام 2025. كما أبدى إعجابه بألبوم عمرو دياب الأخير، مؤكداً على تميز أعماله الموسيقية.

ألبوم جديد في أبريل 2026

أعلن تامر عن خطته الفنية لعام 2026، مؤكدًا أنه سيطرح ألبومه الغنائي الجديد في أبريل المقبل.