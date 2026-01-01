تامر عاشور عن العاصمة الإدارية: ما يحدث هناك يعد "واجهة مشرفة" لمصر أمام العالم

عبّر الفنان تامر عاشور عن فخره بالتطور العمراني والثقافي الذي تشهده مصر، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة،قائلا: أن ما يحدث هناك يعد "واجهة مشرفة" لمصر أمام العالم.

تحسن تنظيم الفعاليات في 2025

أشار عاشور إلى أن عام 2025 شهد طفرة في تنظيم الفعاليات الكبرى، مثل حفلات المتحف المصري الكبير ومشروعات "تذكرتي"، مؤكداً أن التحسن مستمر وسيساهم في جذب المزيد من الجمهور.

أغنيته المميزة “آخر مقابلة”

خلال اللقاء، قام تامر عاشور بغناء مقطع من أغنيته "آخر مقابلة"، التي اختارها لتكون التعبير الفني عن عام 2025. كما أبدى إعجابه بألبوم عمرو دياب الأخير، مؤكداً على تميز أعماله الموسيقية.

ألبوم جديد في أبريل 2026

أعلن تامر عن خطته الفنية لعام 2026، مؤكدًا أنه سيطرح ألبومه الغنائي الجديد في أبريل المقبل.

وأوضح أنه قرر تأجيل طرح سنجل كان من المفترض أن يصدر قريبًا، لترك المجال لاستماع أكبر قبل حلول شهر رمضان.

في ختام اللقاء، وجه تامر عاشور رسالة شكر لجمهوره بمناسبة العام الجديد، مؤكدًا أن جمهوره هو "رأس ماله الحقيقي" وتمنى لهم عامًا سعيدًا مليئًا بالنجاحات.