التعدي على محام وتهديده بسبب قائمة منقولات بالجيزة

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية إحالة عاطل إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح بتهمة التعدي على محامي بالسب والقذف وتهديده بالإيذاء أثناء تنفيذ حكم عرض قائمة منقولات حيث أن المتهم والد الزوجة وتعدى على محامي الزوج.

وكشفت التحقيقات أنه أثناء تنفيذ عرض المنقولات بعد خلاف بين زوجين فوجئ محامي الزوج بوالد الزوجة بتعدى عليه بالسب والقذف ونعته بألفاظ جارحة وتهديده بالإيذاء أمام كافة المتواجدين ما دفع المحامي لتحرير محضر ضده.

وقال علاء حمد الله المحامي أنه مجرد محامي يقوم بعمله وفوجئ بالتعدي على من والد الزوجة الذي اعتبره خصم بمجرد أنه محامي الزوج ولا يوجد بينهما سابق معرفة، وطالب باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة خاصة أنه تم الاعتداء عليه أثناء تأدية عمله طبقا لنص المادة 54 من قانون المحاماة والتي تنص على "يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أعضاء هيئة المحكمة".

وفي سياق آخر كشفت وزارة الداخلية كشف ملابسات منشور تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أشقاء زوج إحدى المحاميات بإلقائها من أعلى عقار سكنى والتعدى على زوجها حال تنفيذ حكم قضائى بتسليم منزل بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجارى تم تنفيذ قرار قضائى فى خلافات ميراث بتمكين مدير شركة – مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه ضد شقيقه من منزل مكون من طابقين وقطعة أرض، وبتاريخ 17 الجارى تبلغ لمركز شرطة نبروه من إحدى المستشفيات بإستقبالها مدير الشركة المشار إليه "مصاب بجروح وكدمات متفرقة" ، وزوجته "مصابة بكدمة بالرأس وتوفيت عقب وصولها"، إثر قيام أنجال شقيقه سالف الذكر3 أشخاص بالدخول لمنزله والتعدى عليه وزوجته بالضرب بإستخدام "سلاح أبيض وعصا خشبية"وقيام أحدهم بدفع زوجته (المحامية المذكورة) من شرفة الطابق الأول بالمنزل حال محاولتها الهرب مما أدى إلى وفاتها ، لإعتراضهم على قرار التمكين المشار إليه.

أمكن ضبط المتهمين – مقيمين بدائرة مركز شرطة نبروه، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.