التحقيق في واقعة مصرع فتاة صدمها قطار بضائع بـ 6 أكتوبر

تجري النيابة العامة بأكتوبر، التحقيق في حادث مصرع فتاة إثر اصطدامها بقطار نقل بضائع أثناء عبورها السكة الحديد بمدينة 6 أكتوبر.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية لمعرفة ملابسات الحادث والتأكد من ظروف وقوعه، وأمرت بنقل جثة المجني عليها إلى مستشفى 6 أكتوبر العام تحت حفظ الجثة لحين استكمال الفحوصات اللازمة.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان، وكلفت الجهات المختصة بفحص موقع الحادث والتأكد من سلامة إجراءات تشغيل القطار ومسار السكك الحديدية.

وأظهرت التحريات الأولية أن الفتاة صدمت أثناء عبورها السكة الحديد، مما أدى إلى وفاتها متأثرة بالإصابات، وتواصل النيابة العامة بالجيزة جمع المعلومات والتأكد من كافة التفاصيل لاستكمال ملف الواقعة.

