البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم التنمية الزراعية في كوت ديفوار ونيجيريا

هاجر رزق

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم قرض بقيمة تصل إلى 70 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 60 مليون يورو) لصالح شركة روبست إنترناشونال، المتخصصة في تجارة وتصنيع المنتجات الزراعية، وذلك بهدف تعزيز سلاسل القيمة في قطاع الأعمال الزراعية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وسيدعم التمويل احتياجات رأس المال العامل للشركة في عملياتها المتعلقة بتجارة الكاجو والسمسم وغيرها من السلع الزراعية في كوت ديفوار ونيجيريا. وكانت الشركة قد وسّعت مؤخرًا نطاق عملياتها عبر إنشاء مرافق تصنيع جديدة في البلدين، في خطوة تؤكد التزامها بإضافة قيمة محلية، وتوفير فرص العمل في المناطق الريفية، وتعزيز قدرة سلاسل الإمداد على الصمود.

وفي إطار المشروع، ستطلق الشركة برنامجًا تدريبيًا جديدًا لتعزيز

الامتثال لمعايير الزراعة العضوية والحصول على الشهادات اللازمة عبر مختلف مراحل سلاسل الإمداد. وسيشمل البرنامج نماذج جديدة لممارسات الزراعة العضوية، واعتماد آليات توريد متوافقة مع مبادئ التجارة العادلة، وتحسين معايير الأسواق لصغار المزارعين. كما ستُبرم الشركة شراكات جديدة مع مؤسسات تعليمية في كوت ديفوار ونيجيريا، بما يُتيح للطلاب فرص تدريب مدفوعة الأجر واكتساب مهارات عملية في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، قالت أوديل رينو-باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "تُمثل استثماراتنا الأولى في قطاع الأغذية والأعمال الزراعية في كوت ديفوار ونيجيريا خطوة مهمة لدعم اقتصادين ديناميكيين تُشكل الزراعة فيهما مصدر رزق للملايين. ومن خلال تعزيز سلاسل القيمة وتحسين تدفقات تجارة السلع الزراعية، يمكننا مساعدة المزارعين على توسيع نطاق وصولهم إلى الأسواق، وزيادة دخولهم في المناطق الريفية".

من جانبه، قال أناند باتني، المدير المالي لمجموعة روبست: "يُعزز دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قدرتنا على تعميق القيمة المضافة في بلدان المنشأ، وبناء سلاسل إمداد أكثر شفافية وقدرة على الصمود في كوت ديفوار ونيجيريا. وتدعم هذه الشراكة بشكل مباشر صغار المزارعين، وقدرات التصنيع المحلي، والاستدامة طويلة الأجل عبر مختلف سلعنا الأساسية".

تأسست شركة روبست إنترناشونال عام 2006، وهي شركة متوسطة تعمل في تجارة وتصنيع السلع الزراعية، وتتمتع بحضور واسع في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.

بعد انضمامهما إلى قائمة مساهمي البنك، بدأ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عملياته في كوت ديفوار ونيجيريا في العام 2025. ويركز البنك من خلال هذه العمليات على الاستثمار في البنية التحتية الحيوية المستدامة التي تدعم تنمية القطاع الخاص، إلى جانب تحديث المؤسسات والنهوض بكفاءتها، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية للمؤسسات في كلا البلدين.


البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يشجع مبادرات القطاع الخاص وريادة الأعمال في أكثر من 40 اقتصاداً عبر 3 قارات. البنك مملوك لـ 77 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي. تستهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تجعل الاقتصادات في المناطق التي يستثمر بها تنافسية وشاملة وجيدة الإدارة وخضراء وقادرة على التصدي للتحديات ومتكاملة. 

