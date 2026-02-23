روشتة رمضان لمرضى الحساسية.. نصائح هامة لصيام آمن بدون تعب

كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، عن روشتة لرمضان لمرضي الحساسية، قائلا: “شهر رمضان هذا العام موجود فى تقلبات جوية، وهي بيئة مهيجة لمريض الحساسية”.

وأوضح الدكتور أمجد الحداد خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد: “بالنسبة لمريض حساسية الأنف، فيأخذ قرص حساسية قبل النوم يوميا، وغسل أنفه ببخاخ مياه الأنف قبل السحور ليلا، مما يعطي له إحساس بالراحة طوال فترة الصيام”.

وتابع أنه بالنسبة لمريض حساسية الصدر، فلديه ما يسمي بالبخاخات التحكمية، وهي عند تناولها عند الإفطار والسحور ستحسن من الرئة خلال فترة الصيام، ولن يحتاج إلى بخاخة.