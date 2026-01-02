لقاء الخميسي تستعرض رشاقتها من الجيم

شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها، صورا جديدة من الجيم عبر حسابها على إنستجرام.

وخطفت لقاء الخميسي، الأنظار بإطلالة لافتة بملابس رياضية ،لتكشف عن رشاقتها و جمالها.

جدير بالذكر أن لقاء الخميسي كشفت خلال حوارها في بودكاست “بداية جديدة”، المذاع عبر قناة “الحياة”، عن موقفها من مصطلح "الست بـ 100 راجل"، موضحة أنه تعبير متوارث داخل العائلات، لكنها لا تتفق معه تمامًا.

وأضافت: "ما ينفعش الست تبقى بـ 100 راجل، أنا محتاجة أتحضن وأتحب وأتشال على إني سِتّ".

وأكدت لقاء الخميسي أن الرجل هو المسئول عن العمل والإنفاق على الأسرة، في حين تتحمل المرأة مسئولية تربية الأبناء وإدارة المنزل، إلا إذا كانت تعمل، ففي هذه الحالة تتشارك المسئوليات مع شريك حياتها.

