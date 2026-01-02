قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
راجع من فرح أخوه.. مصرع شاب في حادث تصادم بأوسيم
تفاصيل إصابة 25 شخصا باشتباه تسمم عقب تناولهم وجبة خلال حنة ببلبيس في الشرقية
وظائف خالية| محافظة أسيوط تعلن عن وظائف قيادية بمديرية التربية والتعليم
لماذا أعلن أحمد السقا اعتزال السوشيال ميديا.. ايه الحكاية؟
وصلت لطريق مسدود .. القصة الكاملة لأزمة مسلسل عاليا لـ غادة عبد الرازق
7.4 مليار دولار صادرات رقمية.. مصر تتقدم 47 مركزا عالميا| كشف حساب وزارة الاتصالات في ٢٠٢٥
هل كان زهد النبي يعني الفقر؟.. الأوقاف تكشف صورا من سيرة الرسول
غرفة السلع السياحية: صرف منحة مالية لأسر المتوفين من يناير 2026
إصابة 8 أشخاص في تصادم ميكروباص وملاكي بالعاشر من رمضان
وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة
الطاقة الذرية توقع بروتوكول تعاون لدعم البحث العلمي التطبيقي مع القومي لبحوث المياه
أجواء ممطرة بامتياز تغطي شرق القاهرة ومدن القناة وسيناء| الطقس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

لقاء الخميسي تستعرض رشاقتها من الجيم

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
ميرنا محمود

شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها، صورا جديدة من الجيم عبر حسابها على إنستجرام.

وخطفت لقاء الخميسي، الأنظار بإطلالة  لافتة  بملابس رياضية ،لتكشف عن رشاقتها و جمالها.

جدير بالذكر أن لقاء الخميسي كشفت خلال حوارها في بودكاست “بداية جديدة”، المذاع عبر قناة “الحياة”، عن موقفها من مصطلح "الست بـ 100 راجل"، موضحة أنه تعبير متوارث داخل العائلات، لكنها لا تتفق معه تمامًا.

وأضافت: "ما ينفعش الست تبقى بـ 100 راجل، أنا محتاجة أتحضن وأتحب وأتشال على إني سِتّ".

وأكدت لقاء الخميسي أن الرجل هو المسئول عن العمل والإنفاق على الأسرة، في حين تتحمل المرأة مسئولية تربية الأبناء وإدارة المنزل، إلا إذا كانت تعمل، ففي هذه الحالة تتشارك المسئوليات مع شريك حياتها.

الأوقاف تفتتح 20 مسجدًا بالمحافظات اليوم الجمعة

الأوقاف تفتتح 20 مسجدًا بالمحافظات اليوم الجمعة

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية ضيف برنامج دولة التلاوة .. اليوم الجمعة

الدكتور محمد أبو موسى ينتهي من شرح كتاب دلائل الإعجاز بالجامع الأزهر

بعد 9 سنوات.. الدكتور محمد أبو موسى ينتهي من شرح كتاب دلائل الإعجاز بالجامع الأزهر

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

