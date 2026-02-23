قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد أذان المغرب اليوم .. لا تنسى دعاء الإفطار المأثور
الوزراء : مصر بقائمة أكبر أسواق الطاقة الشمسية في أفريقيا بإضافة 500 ميجاوات
مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق
الأمم المتحدة: الوضع في غزة كارثي.. وخوف من تطهير عرقي في القطاع والضفة
تصنيف عالمي جديد.. الدوري المصري يتقدم 12 مركزا على نظيره السعودي
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا باتجاه كردستان العراق
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 180 ألف سلة غذائية ومستلزمة شتوية عبر «زاد العزة» 144
طلب إحاطة بشأن تخريج دفعة من طب فاقوس دون مستشفى جامعي
جوتيريش: حقوق الإنسان تتعرض لهجمة واسعة.. وسيادة القانون تهان أمام أعين العالم
بلومبرج: إسرائيل في مأزق بسبب سعر الفائدة وانقسام حاد وسط تصاعد التوتر الإقليمي
إنتظام الدراسة بالمدارس وجولات مفاجئة لمسئولي الإدارات التعليمية لمتابعة نسب الحضور|صور
تفاصيل نشرة المرور خامس أيام رمضان في شوارع القاهرة والجيزة
توك شو

مش بس التراب.. تعرف على أنواع "الحساسية الخفية" قبل بداية فصل الربيع والتقلبات الجوية

هاجر ابراهيم

كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، على أنواع "الحساسية الخفية" قبل بداية فصل الربيع والتقلبات الجوية، قائلا: “يجب عمل إختبارات حساسية لتحديد مسببها، وهو موجود بالمعامل الكبيرة والمصل واللقاح”.

وأوضح الدكتور أمجد الحداد خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد: “هذا الإختبار يحدد نوع الحساسية سواء كان غذائي أو بيئي، ونحاول نتجنب هذا المسبب سواء قط أو حيوان معين أو تراب أو غيره”.

وتابع: “نتعامل مع الطقس السئ عن طريق أخذ قرص حساسية قبل النوم، وغسل الأنف ببخاخة الأنف باستمرار ، وإستخدام الكمامة فى هذا التوقيت”.

أمجد الحداد الحساسية فصل الربيع

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

حديقة الحيوان

حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل

مروان عطية

رغم حصوله على 3 إنذارات.. لماذا لم يتم إيقاف مروان عطية أمام سموحة؟

قفزة جديدة للمعدن الأصفر.. أسعار الذهب تواصل الصعود محليا وعالميا

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهتي الزمالك وبيراميدز في الدور الثاني

القمص تادرس عطية الله إبراهيم

التصريح بدفن القمص تادرس عطية والجنازة اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

بطاقة تموين

ضبط صاحب مخبز بـ 655 بطاقة تموينية لتحقيق أرباح غير مشروعة بالبحيرة

محكمة جنايات دمنهور

تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة مزارع بالبحيرة

عربات الفريزة

حملات موسعة للتصدي للنباشين والفرّيزة بالجيزة | صور

بالصور

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

فوائد لا تحصى.. خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول في السحور

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

