مش بس التراب.. تعرف على أنواع "الحساسية الخفية" قبل بداية فصل الربيع والتقلبات الجوية

كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، على أنواع "الحساسية الخفية" قبل بداية فصل الربيع والتقلبات الجوية، قائلا: “يجب عمل إختبارات حساسية لتحديد مسببها، وهو موجود بالمعامل الكبيرة والمصل واللقاح”.

وأوضح الدكتور أمجد الحداد خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد: “هذا الإختبار يحدد نوع الحساسية سواء كان غذائي أو بيئي، ونحاول نتجنب هذا المسبب سواء قط أو حيوان معين أو تراب أو غيره”.

وتابع: “نتعامل مع الطقس السئ عن طريق أخذ قرص حساسية قبل النوم، وغسل الأنف ببخاخة الأنف باستمرار ، وإستخدام الكمامة فى هذا التوقيت”.