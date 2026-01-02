لماذا أعلن أحمد السقا اعتزال السوشيال ميديا.. ايه الحكاية؟

أثار الفنان أحمد السقا حالة من الجدل فجر اليوم بعد إعلانه، عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، اعتزال مواقع التواصل الاجتماعي نهائيًا، مؤكدًا ابتعاده الكامل عن استخدامها خلال الفترة المقبلة، وهو القرار الذي فتح باب التساؤلات بين جمهوره حول أسبابه وخلفياته.

تعود الواقعة إلى ظهور أحمد السقا ضيفًا في إحدى حلقات برنامج «واحد من الناس» الذي يقدّمه الإعلامي عمرو الليثي عبر شاشة قناة الحياة، حيث أدلى بعدد من التصريحات التي سرعان ما تصدّرت مواقع التواصل الاجتماعي وتم تداولها على نطاق واسع.

وخلال الحلقة، تحدث السقا عن علاقته بالفنان الراحل سليمان عيد، وعبّر عن تقديره الكبير له قائلًا:

«سليمان ده مش هيتحاسب، ده داخل الجنة على مسؤوليتي الشخصية.. أنا عشت معاه أكتر من أهله وهو عاش معايا أكتر ما عاش مع أهله».

هذه التصريحات قوبلت بموجة من التعليقات المتباينة، بين من رأى أنها تعبير إنساني عن المودة والصداقة، ومن اعتبرها مبالغًا فيها، ليبدأ معها سيل من السجالات والتهكّم عبر المنصّات.



قرار الاعتزال

وفي ظل هذا التفاعل الكبير، نشر أحمد السقا منشوره المفاجئ معلنًا اعتزال السوشيال ميديا بشكل نهائي، دون الكشف عن تفاصيل إضافية، الأمر الذي اعتبره البعض رد فعل مباشرًا على موجة الانتقادات والتعليقات المصاحبة للحلقة.



أعرب الفنان أحمد السقا، عن استيائه من انتقاد البعض له بسخرية بعد ظهوره الاخير مع الإعلامي عمرو الليثي.

وكتب السقا عبر فيسبوك: "حسبى الله ونعم الوكيل في كل من سخر وقلل من شأنى وكذبنى فى كل كلمة وردت عن لسانى وانتم خصمائي أمام الله يوم القيامة ووداعا للسوشيال ميديا".



طلاق أحمد السقا

وفتح أحمد السقا قلبه للحديث عن أسرته وحياته الخاصة، متطرقًا إلى علاقته بأبنائه وطبيعة العلاقة الحالية مع زوجته السابقة الإعلامية مها الصغير، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي على شاشة قناة الحياة بمناسبة رأس السنة.

وأكد السقا، أن أبناءه يتمتعون بالأخلاق والتسامح، مشيرًا إلى أنه تزوج في سن صغيرة، ما جعله قريبًا منهم نفسيًا وإنسانيًا؛ وقال إن نجله ياسين ورث عنه حب الفن والخيال ودرس الإخراج، بينما تتميز ابنته نادية بالهدوء وتشبه والدته، في حين يميل حمزة إلى ممارسة الرياضة.

الأزمة الأخيرة مع زوجته

وعن الأزمة الأخيرة مع زوجته السابقة، أوضح السقا أن أبناءه يعيشون معه وأنهم بعيدون تمامًا عن أي مشكلات، مؤكدًا أن الأمور تم احتواؤها بهدوء واحترام؛ مضيفا أن ابنته تقضي وقتها بينه وبين والدتها، وأن الأولوية دائمًا لاستقرار الأبناء وحمايتهم.