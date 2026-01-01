مستعد لأي شر.. حديث مثير لأحمد السقا عن أسرته

فتح النجم أحمد السقا قلبه للحديث عن أسرته وحياته الخاصة، متطرقًا إلى علاقته بأبنائه وطبيعة العلاقة الحالية مع زوجته السابقة الإعلامية مها الصغير، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي على شاشة قناة الحياة بمناسبة رأس السنة.

الأخلاق والتسامح

وأكد السقا أن أبناءه يتمتعون بالأخلاق والتسامح، مشيرًا إلى أنه تزوج في سن صغيرة، ما جعله قريبًا منهم نفسيًا وإنسانيًا؛ وقال إن نجله ياسين ورث عنه حب الفن والخيال ودرس الإخراج، بينما تتميز ابنته نادية بالهدوء وتشبه والدته، في حين يميل حمزة إلى ممارسة الرياضة.

الأزمة الأخيرة مع زوجته

وعن الأزمة الأخيرة مع زوجته السابقة، أوضح السقا أن أبناءه يعيشون معه وأنهم بعيدون تمامًا عن أي مشكلات، مؤكدًا أن الأمور تم احتواؤها بهدوء واحترام؛ مضيفا أن ابنته تقضي وقتها بينه وبين والدتها، وأن الأولوية دائمًا لاستقرار الأبناء وحمايتهم.

وأشار السقا إلى أنه لا يعلم ما يخبئه المستقبل، فكل شيء بيد الله، لكنه يعيش حاليًا حالة من الاتزان والاستقرار، بدعم أصدقائه وحرصه الدائم على احتواء أولاده، مؤكدًا أنهم يركزون على دراستهم وحياتهم.

وشدد على احترامه للعِشرة ولأم أولاده، مؤكدًا أن الجميع يعيش تحت مظلة دولة القانون وقانون الله، حيث يحصل كل إنسان على حقه.

فرض الحماية على أولاده

ووجّه السقا رسالة حاسمة، مؤكدًا أنه يفرض الحماية على أولاده وأمهم، وأنه رغم الانفصال يظل حريصًا على تقديم الدعم والمشورة متى طُلبت منه، ولن يسمح لأي شخص بإهانتها أو استغلالها، لأنها أم أولاده.

وأضاف: «أي شخص يحاول إيذاء أسرتي أنا موجود ومستعد أواجه أي شر»، مشددًا على رفضه التام لأي تجاوز.

وكشف السقا أنه كان يؤدي فريضة الحج أثناء وقوع أحد الخلافات، وعند عودته وجد أن الأمر قد انتهى بعد اعتذار، مؤكدًا أن احترام العِشرة كان ولا يزال الأساس في تعامله.

وتطرقت الحلقة إلى عدة محاور إنسانية وفنية مهمة في حياة أحمد السقا، منها بدايته في دفن الموتى وتأثره الشديد عند الحديث عن صديق عمره الراحل سليمان عيد، إضافة إلى كشفه عن أحد أفراد العائلة الذي لا يعرفه كثيرون.

كما تحدث عن فيلمه الجديد مع ياسمين عبد العزيز، من إخراج معتز التوني وتأليف محمد الليثي، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالتجربة.

التعامل مع السوشيال ميديا

وتناول السقا رأيه في تجربة ابنه ياسين الفنية، ووجّه له نصائح أبوية خاصة بالتعامل مع السوشيال ميديا، كما أشار إلى استخدامه الشعر أحيانًا لتوجيه رسائل غير مباشرة.

وفي ختام حديثه، أكد أن الفنان محمد هنيدي كان سبب سعادة جيل كامل، وصاحب تأثير كبير في مسيرة السينما المصرية.