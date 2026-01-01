قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غياب محمد صلاح.. تشكيل ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
إعلامي يعلن انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة
الخارجية الروسية: أوكرانيا تحاول الانتقام من نجاحات القوات المسلحة الروسية بشن "هجمات إرهابية"
استشهاد المعتقل القشاعلة داخل سجن بئر السبع الإسرائيلي
انفجار سويسرا.. فرحة الكريسماس لم تكتمل في أفخم منتجعات التزلج
في ثواني وأنت بتحول.. مميزات جديدة في تطبيق إنستاباي 2026
المالية: أجور العاملين بالدولة تستحوذ على 14.4% من مصروفات الحكومة في 9 شهور
الاحتلال الإسرائيلي يفتح النار على السوريين في ريف القنيطرة الغربي
مبلغ ضخم.. كم بلغت ثروة محمد صلاح في عام 2025؟
رحم اللّٰه فقيدة المبادئ والقيم.. مصطفى بكري ينعى نيفين القاضي
سوريا.. قوات إسرائيلية تطلق النار تجاه مواطنين في ريف القنيطرة الغربي
رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق
هيدخل الجنة على مسئوليتي .. تصريحات مؤثرة من أحمد السقا عن سليمان عيد

محمد شحتة

ظهر الفنان أحمد السقا، في حوار تليفزيوني مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج «واحد من الناس» على قناة الحياة، أدلى فيها بتصريحات مؤثرة حول علاقته بالفنان الراحل سليمان عيد.

ونرصد في هذا التقرير أبرز تصريحات الفنان أحمد السقا عن علاقته وصداقته بالفنان سليمان عيد التي انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الإجتماعي.

تصريحات الفنان أحمد السقا

وكشف الفنان أحمد السقا عن موقف إنساني مؤثر جمعه بالفنان الراحل سليمان عيد، مؤكدًا أنه لم يستطع تحمل فكرة دفنه، رغم أنه سبق له دفن جده بنفسه، مشيرًا إلى عمق العلاقة الإنسانية التي جمعتهما.

وقال السقا، خلال حواره التليفزيوني ببرنامج «واحد من الناس»، إنه عندما توفي الفنان سليمان عيد، لم يتمكن من المشاركة في دفنه، مضيفًا: «أنا دفنت جدي قبل كده، لكن سليمان عيد مقدرتش أدفنه، وقلت لنقيب الممثلين وقتها: مش هادفن نفسي.. هادفن نفسي إزاي؟»، في تعبير صادق عن حجم الصدمة والألم.

وأضاف أحمد السقا أن الفنان سليمان عيد يُعد من النماذج الإنسانية النادرة، مؤكدًا أنه كان واثقًا بأنه من الأشخاص الذين سيدخلون الجنة، لما تحلّى به من صفاء قلب ونقاء سريرة، لافتًا إلى أنه عاش معه فترات طويلة وكانت علاقتهما أقرب من علاقة الأقارب.

وأكد السقا أن أخلاقيات سليمان عيد وطيبته و«جدعنته» وحنانه جعلت منه شخصًا فريدًا بين زملائه، مشددًا على أن ذكراه ستظل حاضرة في قلوب كل من عرفه أو تعامل معه داخل الوسط الفني وخارجه.

وأوضح أن الفنان الراحل ترك أثرًا إنسانيًا قبل أن يكون فنيًا، مشيرًا إلى أن محبة الناس له كانت انعكاسًا حقيقيًا لأخلاقه وتعامله الصادق مع الجميع.

موقف إنساني مع سليمان عيد

وكشف الفنان أحمد السقا عن موقف إنساني بالغ التأثير جمعه بالفنان الراحل سليمان عيد، معبرًا عن حجم الصدمة التي شعر بها بعد رحيله، ومؤكدًا أنه لم يستطع تحمل فكرة المشاركة في دفنه، رغم مروره بتجارب مشابهة من قبل.

وأوضح السقا خلال الحوار، أنه سبق له دفن جده بنفسه، إلا أن رحيل سليمان عيد كان مختلفًا تمامًا، قائلاً: «مقدرتش أدفنه… قلت لنقيب الممثلين وقتها: مش هادفن نفسي، إزاي أدفن نفسي؟»، في تعبير صادق عن عمق الوجع وقوة العلاقة التي جمعتهما.

وأكد أحمد السقا أن سليمان عيد كان من النماذج الإنسانية النادرة داخل الوسط الفني، مشيرًا إلى أنه كان واثقًا من طهارة قلبه وصفاء سريرته، لدرجة أنه كان يشعر بأنه من الأشخاص الذين سيدخلون الجنة لما تحلّى به من أخلاق عالية ومحبة صادقة للناس.

وأضاف أن علاقته بسليمان عيد تجاوزت حدود الزمالة الفنية، لتصل إلى علاقة أقرب للأخوة والأقارب، بعد سنوات طويلة من المعايشة والمواقف المشتركة، مشددًا على أن طيبته و«جدعنته» وحنانه جعلت منه شخصية استثنائية لا تتكرر.

واختتم السقا حديثه بالتأكيد على أن سليمان عيد ترك أثرًا إنسانيًا عميقًا يفوق أي نجاح فني، موضحًا أن حب الناس له لم يكن مصادفة، بل كان انعكاسًا طبيعيًا لأخلاقه الصادقة وتعاملاته النبيلة مع الجميع، وأن ذكراه ستظل حاضرة في قلوب كل من عرفه.

مياة الشرب بالشرقية
ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون
ذريعة اسماك
أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار
