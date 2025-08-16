ترامب يكشف وعد الرئيس الصيني بشأن "غزو تايوان"

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن نظيره الصيني، شي جين بينج، أبلغه أن الصين لن تغزو تايوان أثناء وجود ترامب في منصبه.

أدلى ترامب بهذه التصريحات في مقابلة مع قناة فوكس نيوز يوم الجمعة، قبيل محادثاته مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال ترامب خلال مقابلة في برنامج "تقرير خاص" على قناة فوكس نيوز: "أقول لكم، كما تعلمون، لديكم موقف مشابه جدًا مع الرئيس شي، رئيس الصين وتايوان، لكنني لا أعتقد أن ذلك سيحدث بأي حال من الأحوال طالما أنا هنا. سنرى".

وأوضح ترامب: "قال لي: 'لن أفعل ذلك أبدًا طالما أنت رئيس'. أخبرني الرئيس شي بذلك، وقلت: 'حسنًا، أنا أُقدّر ذلك'، لكنه قال أيضًا: 'لكنني صبور جدًا والصين صبورة جدًا'".

ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن فورًا على طلب التعليق.

أجرى ترامب وشي أول مكالمة هاتفية مؤكدة بينهما خلال فترة ولايته الرئاسية الثانية في يونيو.

تعتبر الصين أن تايوان إقليمًا تابعًا لها، وتعهدت "بإعادة توحيدها"، بالقوة إذا لزم الأمر، بينما وتعارض تايوان بشدة مزاعم السيادة الصينية.

على الرغم من أن واشنطن هي المورد الرئيسي للأسلحة لتايوان والداعم الدولي لها، إلا أن الولايات المتحدة - مثل معظم الدول - لا تربطها علاقات دبلوماسية رسمية بالجزيرة.