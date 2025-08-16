قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ترامب لـ بوتين: سأتواصل معك قريبا.. والأخير يرد : الاجتماع المقبل بموسكو

محمود نوفل

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  إجراء محادثة جديدة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قريبا جدا وذلك في ختام المؤتمر الصحفي الختامي لقمة ألاسكا .

وقال ترامب في تصريحاته : "سنوقف إراقة الدماء. لذا مرة أخرى، سيدي الرئيس، شكرا جزيلا لكم، سنتحدث معا قريبا جدا، وعلى الأرجح سنلتقي مرة أخرى قريبا جدا".

واقترح الرئيس بوتين باللغة الإنجليزية على دونالد ترامب عقد اللقاء المقبل في موسكو، ورد الرئيس الأمريكي: "اللقاء القادم في موسكو؟ اقتراح مثير. ربما، سنرى".

وعقد رئيسا روسيا والولايات المتحدة لقاءا في القاعدة العسكرية "إيلمندورف-ريتشاردسون"، حيث أجرى بوتين وترامب مباحثات في جلسة مغلقة وذلك بمشاركة كلا من  مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية سيرجي لافروف، ووزير الدفاع أندريه بيلاوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع الدول الخارجية كيريل دميترييف.

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إجتماعه مع بوتين اليوم كان جيدا للغاية ، مشيرا إلى انه تم التفاوض على الكثير من النقاط.

وقال ترامب لفوكس نيوز: هناك بند أو بندان مهمان يجب الاتفاق عليهما ويمكن تحقيقهما واعتقد أن اجتماع اليوم سار بشكل جيد للغاية وربما نصل إلى نتيجة جيدة.

وتابع ترمب : تفاوضنا على نقاط تشمل حلف شمال الأطلسي والتدابير الأمنية وتبادل الأراضي و نصيحتي لـ زيلنسكي أن يعقد صفقة.

وزاد ترامب : أريد أن أرى الناس يتوقفون عن الموت في أوكرانيا .

وواصل ترامب :وستم تنظيم  اجتماعا بين زيلنسكي وبوتين وأعتقد أنا أيضا فالأمر متروك لـ زيلنسكي والدول الأوروبية يجب أن تنخرط أيضا.

وختم الرئيس الأمريكي تصريحاته : لا اتفاق حتى يتم الاتفاق لكننا أحرزنا تقدما كبيرا.

