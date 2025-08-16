ترامب عقب لقاء بوتين يوجه نصيحة لـ زيلينسكي والدول الأوروبية



صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إجتماعه مع بوتين اليوم كان جيدا للغاية ، مشيرا إلى انه تم التفاوض على الكثير من النقاط.

وقال ترامب لفوكس نيوز: هناك بند أو بندان مهمان يجب الاتفاق عليهما ويمكن تحقيقهما واعتقد أن اجتماع اليوم سار بشكل جيد للغاية وربما نصل إلى نتيجة جيدة.

وتابع ترمب : تفاوضنا على نقاط تشمل حلف شمال الأطلسي والتدابير الأمنية وتبادل الأراضي و نصيحتي لـ زيلنسكي أن يعقد صفقة.

وزاد ترامب : أريد أن أرى الناس يتوقفون عن الموت في أوكرانيا .

وواصل ترامب :وستم تنظيم اجتماعا بين زيلنسكي وبوتين وأعتقد أنا أيضا فالأمر متروك لـ زيلنسكي والدول الأوروبية يجب أن تنخرط أيضا.

وختم الرئيس الأمريكي تصريحاته : لا اتفاق حتى يتم الاتفاق لكننا أحرزنا تقدما كبيرا.