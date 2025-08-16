ترامب عقب لقاء بوتين يوجه نصيحة لـ زيلينسكي والدول الأوروبية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمود نوفل


صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إجتماعه مع بوتين اليوم كان جيدا للغاية ، مشيرا إلى انه تم التفاوض على الكثير من النقاط.

وقال ترامب لفوكس نيوز: هناك بند أو بندان مهمان يجب الاتفاق عليهما ويمكن تحقيقهما واعتقد أن اجتماع اليوم سار بشكل جيد للغاية وربما نصل إلى نتيجة جيدة.

وتابع ترمب : تفاوضنا على نقاط تشمل حلف شمال الأطلسي والتدابير الأمنية وتبادل الأراضي و نصيحتي لـ زيلنسكي أن يعقد صفقة.

وزاد ترامب : أريد أن أرى الناس يتوقفون عن الموت في أوكرانيا .

وواصل ترامب :وستم تنظيم  اجتماعا بين زيلنسكي وبوتين وأعتقد أنا أيضا فالأمر متروك لـ زيلنسكي والدول الأوروبية يجب أن تنخرط أيضا.

وختم الرئيس الأمريكي تصريحاته : لا اتفاق حتى يتم الاتفاق لكننا أحرزنا تقدما كبيرا.

