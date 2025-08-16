بوتين يغادر ألاسكا بعد انتهاء مباحثاته مع ترامب



غادر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألاسكا عقب انتهاء قمته مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب منذ قليل .

وقبيل المغادرة ؛ وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزهور على أضرحة الطيارين السوفييت الذين لقوا حتفهم عام 1943 أثناء نقل الطائرات عبر المسار الجوي بين ألاسكا وسيبيريا، وذلك عقب لقائه مع دونالد ترامب.

ومن جانبه ؛ قال مدير مقبرة "فورت ريتشاردسون" في ألاسكا حيث دُفن الطيارون السوفييت الذين قضوا في الحرب العالمية الثانية مخاطبا الرئيس بوتين: من دواعي فخرنا الحفاظ على إرث جميع المحاربين القدامى الراقدين هنا ومن بينهم 14 مواطنا سوفييتيا

وكان الكرملين قد أعلن منذ قليل إنتهاء اللقاء الذي جمع بين الرئيس الروسي فلاديمير ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في ألسكا .