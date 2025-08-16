بوتين : ترامب لديه رغبة حقيقية بحل النزاع مع أوكرانيا ويفهم موقفنا



أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الحوار مع الرئيس ترامب كان إيجابيا ومحترما ومفيدا لكلا الجانبين.

وقال بوتين: روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان رغم أن بينهما محيطاً يفصلهما.

وأضاف بوتين: جزء مهم من التاريخ المشترك بين روسيا والولايات المتحدة مرتبط بألاسكا

وتابع بوتين قائلا : لا تزال ألاسكا تحتفظ حتى اليوم بقدر كبير من التراث الثقافي لـ"أمريكا الروسية"

واستطرد بوتين: بلدانا في التاريخ القريب كانا يحاربان عدوا مشتركا وهذا إرث يساعدنا على تعزيز علاقاتنا فالعلاقات بيننا وصلت إلى أدنى مستوى منذ الحرب الباردة ويجب تخطي العداء نحو الحوار

وزاد بوتين: روسيا ممتنة للسلطات الأمريكية على احترامها اللائق لذكرى الطيارين السوفييت المدفونين في ألاسكا

وواصل بوتين تصريحاته : التواصل مع الرئيس ترامب كان جيدا جدا ولديه رغبة حقيقية بحل النزاع ويريد تفهم موقفنا.

وختم بوتين: الأسباب الجذرية للصراع الأوكراني متعلقة بأمن روسيا والتسوية في أوكرانيا يجب أن تكون طويلة الأمد ؛نأمل أن لا تقف أوكرانيا والعواصم الأوروبية عقبة عبر اللجوء إلى الاستفزازات.