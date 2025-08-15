قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صاحب واقعة سرقة التليفون في الأميرية: كنت بكلم مراتي والناس طبطبوا على الحرامي.. وقاللي:هموتك
زيزو يحصل على جائزة أفضل لاعب فى مباراة الأهلي و فاركو
شعاب مرجانية أم صخور.. اكتشاف غامض على كوكب المريخ يثير الجدل
الفوز الأول لـ ريبيرو.. الأهلي يهزم فاركو برباعية في الدوري
متهمة في 4 قضايا آداب.. كواليس مثيرة في واقعة سقوط الراقصة بوسي الأسد بالهرم
حرس الحدود يضرب البنك الأهلي بهدف نظيف في الدوري
الإخوان وتعاون اقتصادي خفي مع إسرائيل.. ثروت الخرباوي يكشف التفاصيل
قمة ألاسكا.. ماذا تقول لغة الجسد عن لقاء بوتين وترامب ؟
الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتقدم بهدف على بورنموث في الشوط الأول
ثروت الخرباوي يكشف عن شبكة مالية سرية للإخوان
إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدائري بالقليوبية
مهرجان العلمين الجديدة.. الرابر شهاب يشعل حماس جمهوره بأغنية مرزمن
أخبار العالم

قمة ألاسكا.. ماذا قال البيت الأبيض عن لقاء ترامب وبوتين؟

ناصر السيد

علق البيت الأبيض في منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، على اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة في ألاسكا.

ونشر البيت الأبيض صورتين لترامب وبوتين وعلق عليهما قائلا "السعي لتحقيق السلام في القمة التاريخية مع الرئيس دونالد ترامب والرئيس فلاديمير بوتين في ألاسكا".

وأفاد مراسل وكالة ريا نوفوستي الروسية أن بوتين وترامب امتنعا عن الإدلاء بتصريحات افتتاحية قبل بدء المحادثات في قمة ألاسكا.

وتشير التقارير إلى أن الرئيسين الروسي والأمريكي يتواصلان من خلال مترجم.

وأفادت شبكة سي إن إن الإخبارية  الأمريكية، أن بوتين، لم يجب على سؤال موافقته على وقف إطلاق النار  في الحرب الأوكرانية عندما وجه الصحفيون أسئلةً إليه وإلى ترامب في المطار.

وعندما سُئل بوتين عما إذا كان سيتوقف عن قتل المدنيين، بدا وكأنه يُشير إلى أنه لم يسمع السؤال.

وانطلقت في وقت سابق قمة ألاسكا بين الرئيس الروسي، ونظيره الأمريكي، وينتظر أن تستمر نحو 7 ساعات.

وجرى إعداد عدة إجراءات واستعدادات للرئيسين بوتين وترامب، منها سجادة حمراء على شكل حرف L، تصطف على جانبيها طائرات مقاتلة، في انتظار وصول بوتين وترامب إلى أنكوريج.

بالصور

محافظ الشرقية يُؤدي واجب العزاء في وفاة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق

محافظ الشرقية
مهرجان العلمين الجديدة.. توافد الجمهور على حفل مروان بابلو وليجى سى وشهاب

حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب
الشاي الأخضر سر حماية الدماغ من الزهايمر وتحسين الذاكرة.. دراسة توضح

الشاي الأخضر وفيتامين ب3 يعيد شباب الدماغ ويحمي من الزهايمر
طائرة مسيرة تحلق 3 أيام بالطاقة الشمسية

طائرة
فيديو

