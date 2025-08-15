قمة ألاسكا.. ماذا تقول لغة الجسد عن لقاء بوتين وترامب ؟

تستحوذ قمة ألاسكا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، على اهتمام العالم، وبعد انطلاق قمتهما بدأ بحث الصور التي جمعتهما وتحليل لغة الجسد بين الزعيمين.

وقال شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، إن الصورة كانت لافتة للنظر، فلاديمير بوتين مبتسمًا وهو ينظر من نافذة سيارة الليموزين المصفحة للرئيس دونالد ترامب أثناء مرورهما بجانب مجموعة من الكاميرات على مدرج المطار في ألاسكا.

وأضافت الشبكة الأمريكية أنه حتى الآن، لم تكن لغة الجسد في قمة ألاسكا باردة على الإطلاق، فبينما كان بوتين يقترب من ترامب على السجادة الحمراء، صفق الرئيس الأمريكي له قليلًا ترحيبًا به على الأراضي الأمريكية لأول مرة منذ عشر سنوات، وصافح الاثنان بعضهما البعض وساروا معًا إلى سيارة الليموزين الخاصة بترامب.

وتابعت "لاحقًا، وبينما كانا يجلسان للقاء، تبادل كل من ترامب وبوتين بعض الابتسامات، إلا أن وجه ترامب كان جامدًا في الغالب".

يُعرف الرئيس الروسي بتعبيره عن رأيه من خلال وضعيته وقد علّق رؤساء أمريكيون سابقون على عادته في الانحناء على كرسيه أثناء حديثهم، في إشارة إلى عدم اهتمامه.

لم يكن بوتين متكئًا في ألاسكا، بل جلس مُتأهبًا على كرسيه مع بدء الاجتماع، مُتشابكَي الأيدي، بينما كانت الكاميرات تُصوّر، والصحفيون يُصاحون بأسئلة لم يُجبوا عليها.