زيزو يحصل على جائزة أفضل لاعب فى مباراة الأهلي و فاركو
شعاب مرجانية أم صخور.. اكتشاف غامض على كوكب المريخ يثير الجدل
الفوز الأول لـ ريبيرو.. الأهلي يهزم فاركو برباعية في الدوري
متهمة في 4 قضايا آداب.. كواليس مثيرة في واقعة سقوط الراقصة بوسي الأسد بالهرم
حرس الحدود يضرب البنك الأهلي بهدف نظيف في الدوري
الإخوان وتعاون اقتصادي خفي مع إسرائيل.. ثروت الخرباوي يكشف التفاصيل
قمة ألاسكا.. ماذا تقول لغة الجسد عن لقاء بوتين وترامب ؟
الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتقدم بهدف على بورنموث في الشوط الأول
ثروت الخرباوي يكشف عن شبكة مالية سرية للإخوان
إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدائري بالقليوبية
مهرجان العلمين الجديدة.. الرابر شهاب يشعل حماس جمهوره بأغنية مرزمن
طرد محمد هاني لاعب الأهلي خلال مباراة فاركو في الدوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
انطلاق قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين

ترامب وبوتين
ترامب وبوتين
ناصر السيد

أفادت وكالة “نوفوتسي” الإخبارية، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، انطلقت في ألاسكا.

وانضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سيارته الليموزين الرئاسية، أثناء مغادرتهما مدرج المطار، وتوجههما إلى مقر اجتماعهما.

وقالت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، إن هذه الخطوة غير معتادة، خاصةً بالنسبة لخِصْم، وعندما أراد ترامب أن ينضم إليه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في سيارته خلال لقائهما في سنغافورة عام 2018؛ أقنعه مساعدوه بالتراجع عن ذلك.

وأضافت "سي إن إن": "لكن هذا عصر مختلف بالنسبة لترامب، بمستشارين وأهداف مختلفة، وبينما تم توسيع نطاق اجتماعهما المباشر ليشمل مستشارين؛ فإن ذلك يُشير إلى أن ترامب وبوتين سيحظيان بلحظة خاصة، حتى لو كانت مجرد رحلة قصيرة بالسيارة".

واستقبل ترامب، نظيره الروسي في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون المشتركة في أنكوريج، ألاسكا، وتصافح الزعيمان.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، وصل الرئيس الروسي إلى مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا الأمريكية، للقاء ترامب، في القمة التي يترقبها العالم وينتظر أن تستمر نحو 7 ساعات.

ووصل الرئيس الأمريكي على متن طائرة الرئاسة قبل قليل وكان يُحيي عضوي مجلس الشيوخ عن ولاية ألاسكا، ليزا موركوفسكي ودان سوليفان، بالإضافة إلى حاكم الولاية، مايك دانليفي، وفقًا للبيت الأبيض.

وجرى إعداد عدة إجراءات واستعدادات للرئيسين بوتين وترامب، منها سجادة حمراء على شكل حرف L، تصطف على جانبيها طائرات مقاتلة، في انتظار وصول بوتين وترامب إلى أنكوريج.

