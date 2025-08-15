قمة يترقبها العالم.. بوتين يصل إلى ألاسكا للقاء ترامب

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا الأمريكية؛ للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في القمة التي يترقبها العالم، وينتظر أن تستمر لنحو 7 ساعات.

ووصل الرئيس الأمريكي على متن طائرة الرئاسة قبل قليل، حيثكان يُحيي عضوي مجلس الشيوخ عن ولاية ألاسكا، ليزا موركوفسكي ودان سوليفان، بالإضافة إلى حاكم الولاية، مايك دانليفي، وفقًا للبيت الأبيض.

وجرى اتخاذ عدة إجراءات واستعدادات للرئيسين بوتين وترامب، منها سجادة حمراء على شكل حرف L، تصطف على جانبيها طائرات مقاتلة، في انتظار وصول بوتين وترامب إلى أنكوريج.

كما تم تجهيز مدرج قاعدة إلمندورف الجوية لاستقبال الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.

ووضعت سجادة حمراء على شكل حرف L لينزل الزعيمان إلى منصة كُتب عليها "ألاسكا 2025".

واصطفت على جانبي السجادة الحمراء 4 طائرات مقاتلة من طراز F-22 رابتور.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، صرح الرئيس الأمريكي، بأنه سيشعر بالاستياء؛ إذا لم يوافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار بعد قمتهما في ألاسكا بوقت قصير.

وقال الرئيس الأمريكي، للصحفيين، على متن طائرة الرئاسة الأمريكية: "أريد أن أرى وقف إطلاق نار سريعًا، لا أعرف إن كان سيحدث اليوم، لكنني لن أكون سعيدًا إن لم يحدث اليوم، قال الجميع إنه لا يمكن أن يحدث اليوم، لكنني أقول فقط إنني أريد وقف القتل".