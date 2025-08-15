لافروف يظهر في ألاسكا بقميص الاتحاد السوفيتي السابق

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في وقت سابق من اليوم الجمعة إلى ألاسكا، حيث ستعقد القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ولفت لافروف الأنظار بارتدائه ملابس مكتوبا عليها "الاتحاد السوفيتي" أو "CCCP" وهي كلمة روسية تعني الاتحاد السوفيتي - لدى وصوله إلى ألاسكا.

وسيكون لافروف عضوًا في وفد الكرملين عندما يلتقي بوتين وترامب في وقت لاحق من يوم الجمعة في قمة مرتقبة بشغف لمناقشة الحرب في أوكرانيا.

Lavrov has arrived for the meeting in a shirt that says СССР (USSR). https://t.co/D5yrC2MFhD pic.twitter.com/h5HYuvTrob — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 15, 2025

في مقطع فيديو نُشر على منصة إكس كان قميص لافروف الأبيض مُخبأً بعناية تحت سترة سوداء، ولم يظهر بوضوح سوى الحرفين الأوسطين "CC".

يُشير الخبراء إلى أن النظام الروسي الحالي استغل الحنين إلى الاتحاد السوفيتي مرارًا وتكرارًا لتحقيق أهدافه السياسية والإمبريالية، حيث وصف بوتين تفكك الاتحاد السوفيتي بأنه "أكبر كارثة سياسية" في القرن العشرين خلال خطاب ألقاه عام 2005.