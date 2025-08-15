3 غارات إسرائيلية على النبطية في جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم الجمعة، بأن شن الطيران الحربي الإسرائيلي شن 3 غارات على منطقة علي الطاهر في ​النبطية​.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، سقطت طائرة مسيرة إسرائيلية، على سطح مستشفى فى قضاء بلدة بنت جبيل، فى محافظة النبطية جنوب لبنان، ونقلت عناصر من القوى الأمنية المسيرة من المكان إلى مركز عسكرى لبنانى.

وتواصل قوات الاحتلال اختراق وانتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار في لبنان؛ والتي دخلت حيز التنفيذ يوم 27 نوفمبر 2024، ومنذ سريان الهدنة ارتكبت “إسرائيل” آلاف الخروقات، التي خلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى.