مقر إقامة الأمير وليام والأميرة كيت.. محاولة فاشلة لاقتحام قصر كنسينجتون

وفي وقت سابق، شهدت العاصمة البريطانية، سلسلة اعتقالات واسعة طالت ما لا يقل عن 90 متظاهراً، خلال احتجاجات اندلعت في ساحة تافيستوك استنكاراً لقرار الحكومة البريطانية حظر مجموعة “فلسطين أكشن” مطلع يوليو الماضي.

وتجمع عشرات الناشطين في الساحة حاملين لافتات تدعو لوقف "الإبادة في غزة"، وأخرى تؤكد دعم المجموعة المحظورة.



ووفقاً لوسائل إعلام مختلفة، فإن قوات الشرطة تدخلت لتفريق المحتجين، قبل أن تعتقل أعداداً كبيرة منهم.

وفي بيان عبر منصة “إكس”، قالت شرطة لندن إن عناصرها أوقفوا “ما لا يقل عن 90 شخصاً” لمخالفتهم تعليمات الأمن خلال التظاهرة.

وكانت السلطات البريطانية قد حظرت مجموعة “فلسطين أكشن” في الخامس من يوليو، عقب سلسلة من الأنشطة التي استهدفت منشآت لشركات تتعامل مع إسرائيل، من بينها عمليات تعطيل في مصنع تابع لشركة “ألبيت سيستمز” الإسرائيلية في مدينة بريستول.

وتعود بداية التحركات نحو تصنيف المجموعة كـ“منظمة إرهابية” إلى 20 يونيو الماضي، عندما اقتحم عدد من مؤيديها قاعدة بريز نورتون الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي، ورشّوا طلاءً أحمر على محركات طائرتين عسكريتين، مبررين الخطوة بمشاركة الطائرتين في عمليات بالشرق الأوسط.

وبعد إقرار مجلسي العموم واللوردات مشروع القانون، قدمت المجموعة استئنافاً إلى المحكمة العليا لوقف القرار، إلا أن الطلب رفض في 4 يوليو.

وبموجب القانون الجديد، أصبح الانتماء إلى “فلسطين أكشن” أو دعمها جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن 14 عاماً، فيما تصل عقوبة ارتداء رموز تحمل اسم المجموعة إلى 6 أشهر.

ومنذ دخول الحظر حيز التنفيذ، أفادت تقارير باعتقال مئات من مؤيدي المجموعة في أنحاء البلاد.

وتأتي هذه التطورات وسط تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، والتي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين.