سجله سيئ في المواعيد.. هل يصل بوتين في الموعد المحدد لقمة ألاسكا؟

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيصل في الموعد المحدد لقمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا.

وقال بيسكوف، وهو على متن طائرة في منطقة ماجادان في أقصى شرق روسيا: "الرئيس يصل دائمًا في الموعد المحدد"، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وقالت "سي إن إن" إنه يُعرف عن بوتين تأخره عن الاجتماعات فقد أبقى البابا فرانسيس منتظرًا قرابة ساعة خلال زيارة للفاتيكان عام ٢٠١٣ وعلى مدار عقود من حكمه، أبقى بوتين عددًا من قادة العالم في حالة تأهب.

أثناء توجهه إلى ألاسكا، توقف بوتين في مدينة ماجادان، حيث زار مصنعًا، وترأس اجتماعًا للحكومة المحلية، وزار تلاميذ المدارس في حلبة هوكي.

تقع ماجادان على بُعد حوالي أربع ساعات بالطائرة من أنكوريج، ألاسكا.

صرح بيسكوف بأن مغادرة بوتين من ماجادان ستكون "في الموعد المحدد"، وأن الرئيس الروسي سيصل إلى أنكوريج الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي (3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) يوم الجمعة، حيث سيستقبله ترامب.