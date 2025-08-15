وزير الدفاع الأمريكي وكبار جنرالات الجيش يسافرون إلى ألاسكا

صرح مسؤول دفاعي لشبكة CNN أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث سيسافر إلى ألاسكا بشكل منفصل عن الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة.

لم يكن هيجسيث من بين المسؤولين المدرجين في قائمة المسافرين مع الرئيس الأمريكي لحضور قمة ألاسكا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة الحرب في أوكرانيا.

كما سيسافر رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين إلى ألاسكا يوم الجمعة، وفقًا لجدول أعماله المعلن.

في غضون ذلك، يتواجد القائد الأعلى للقوات الأمريكية في أوروبا، الجنرال أليكسوس غرينكويش، في ألاسكا اليوم لتقديم المشورة العسكرية للرئيس ترامب ووزير الدفاع هيجسيث، في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس "لإنهاء الحرب الأوكرانية سلميًا"، وفقًا لمسؤول عسكري كبير في حلف شمال الأطلسي "الناتو".