الصحة تطلق منظومة متطورة لقياس الأداء بـ17 مؤشرًا لتعزيز جودة الخدمات الطبية
القيمة السوقية ترجح كفة الأهلي أمام فاركو في الدوري
الإدارية العليا تفصل في 10 طعون على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ
15 ألف مريض وجريح بحاجة للإجلاء الطبى خارج غزة
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة.. انخفاض عيار 21
عشرات الوفيات والإصابات.. الكويت تكشف آخر إحصائيات ضحايا التسمم بسبب الكحول
نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل
سقوط مسيرة إسرائيلية على سطح مستشفى فى بنت جبيل جنوب لبنان
حفرنا قبرنا بأنفسنا.. اعترافات عبرية بانهيار صورة إسرائيل في العالم
حقوق وآداب وخدمة اجتماعية وفني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
أمين حزب الله: لا سيادة لبنانية دون المقاومة المانعة لإقامة المستوطنات
أخبار العالم

عشرات الوفيات والإصابات.. الكويت تكشف آخر إحصائيات ضحايا التسمم بسبب الكحول

قسم الخارجي

كشفت وزارة الصحة الكويتية عن آخر إحصائيات ضحايا التسمم الناتج عن استهلاك الكحول، والذي تسبب في عشرات الوفيات والإصابات خلال الساعات القليلة الماضية.

وأوضحت الصحة الكويتية في بيان لها أن حالات التسمم الناتج عن استهلاك الكحول ارتفع إلى 160 حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى 23 حالة. 

وأشارت الصحة الكويتية إلى أن معظم الحالات تم إدخالها إلى أقسام العناية المركزة في مختلف المستشفيات، حيث تطلبت العديد من الحالات استخدام أجهزة التنفس الصناعي وإجراء جلسات غسيل عاجلة للكلى نظرًا لشدة المضاعفات.

وقالت الوزارة في بيانها أن جميع المصابين من جنسيات آسيوية، مؤكدة استمرار المتابعة الحثيثة لجميع الحالات على مدار الساعة، والتنسيق مع مركز الكويت لمراقبة السموم والجهات الأمنية والجهات المعنية لضمان توفير أعلى مستويات الرعاية الطبية وتشديد الرقابة.

وحذرت وزارة الصحة الكويتية في بيانها الجمهور من هذه السلوكيات، داعية الجميع لتجنب استهلاك الكحول والمحافظة على الأرواح. وأكدت الوزارة أن الرصد المستمر والتدخل الفوري يعدان من أهم الإجراءات للحد من حالات التسمم وحماية المجتمع.

ودعت المواطنين والمقيمين للإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه بالتسمم عبر الخطوط الساخنة للطوارئ التي تعمل على مدار الساعة، أو من خلال قنوات التواصل المعتمدة، للمساعدة في التدخل السريع وتقديم الرعاية الطبية المنقذة للحياة.

عشرات الوفيات والإصابات الصحة الكويتية التسمم بسبب الكحول ضحايا التسمم ضحايا التسمم بسبب الكحول استهلاك الكحول

