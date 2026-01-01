قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك والمصري اليوم .. الأعلى للإعلام يحيل شكويين للتحقيق | تفاصيل
غياب محمد صلاح.. تشكيل ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
إعلامي يعلن انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة
الخارجية الروسية: أوكرانيا تحاول الانتقام من نجاحات القوات المسلحة الروسية بشن "هجمات إرهابية"
استشهاد المعتقل القشاعلة داخل سجن بئر السبع الإسرائيلي
انفجار سويسرا.. فرحة الكريسماس لم تكتمل في أفخم منتجعات التزلج
في ثواني وأنت بتحول.. مميزات جديدة في تطبيق إنستاباي 2026
المالية: أجور العاملين بالدولة تستحوذ على 14.4% من مصروفات الحكومة في 9 شهور
الاحتلال الإسرائيلي يفتح النار على السوريين في ريف القنيطرة الغربي
مبلغ ضخم.. كم بلغت ثروة محمد صلاح في عام 2025؟
رحم اللّٰه فقيدة المبادئ والقيم.. مصطفى بكري ينعى نيفين القاضي
سوريا.. قوات إسرائيلية تطلق النار تجاه مواطنين في ريف القنيطرة الغربي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تشهد نهائي مسابقة "عباقرة الوادي" بإدارة الخارجة التعليمية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، نهائي مسابقة " عباقرة الوادي" بإدارة الخارجة التعليمية، والتي تم إطلاقها لأول مرة تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد؛  بهدف ترسيخ ثقافة التميز والإبداع لدى الطلاب،  ورعاية المواهب الواعدة فى المجالات العلمية والثقافية بين طلاب المرحلة الثانوية العامة بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم، والأستاذ مجدي محمد مدير إدارة الخارجة التعليمية.

وأعّربت نائب المحافظ عن اعتزازها بالمستوى الثقافي و الفكري للطالبات المشاركات بالجولة الأخيرة من المسابقة على مستوى إدارة الخارجة، والتي ضمت فريقي مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات والشعراوي الثانوية بنات، وانتهت بفوز مدرسة الشعراوي و تأهلها للمنافسة على مستوى المحافظة مع المدارس المتأهلة من باقي الإدارات التعليمية، موجهةً الشكر والتقدير لجميع القائمين على التنفيذ والإعداد للمسابقة وتدريب و تشجيع الطالبات للظهور بهذا المستوى المشرّف.

كما أشارت إلى تكريم المدارس الفائزة بالمركزين الأول والثاني من كل إدارة تعليمية خلال فعاليات اللقاء الختامي لتحديد المدرسة الفائزة بالمركز الأول على مستوى المحافظة، والذي يقام باحتفالية خاصة خلال شهر يناير الحالي.

