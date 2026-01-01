نائب محافظ الوادي الجديد تشهد نهائي مسابقة "عباقرة الوادي" بإدارة الخارجة التعليمية

شهدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، نهائي مسابقة " عباقرة الوادي" بإدارة الخارجة التعليمية، والتي تم إطلاقها لأول مرة تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد؛ بهدف ترسيخ ثقافة التميز والإبداع لدى الطلاب، ورعاية المواهب الواعدة فى المجالات العلمية والثقافية بين طلاب المرحلة الثانوية العامة بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم، والأستاذ مجدي محمد مدير إدارة الخارجة التعليمية.

وأعّربت نائب المحافظ عن اعتزازها بالمستوى الثقافي و الفكري للطالبات المشاركات بالجولة الأخيرة من المسابقة على مستوى إدارة الخارجة، والتي ضمت فريقي مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات والشعراوي الثانوية بنات، وانتهت بفوز مدرسة الشعراوي و تأهلها للمنافسة على مستوى المحافظة مع المدارس المتأهلة من باقي الإدارات التعليمية، موجهةً الشكر والتقدير لجميع القائمين على التنفيذ والإعداد للمسابقة وتدريب و تشجيع الطالبات للظهور بهذا المستوى المشرّف.

كما أشارت إلى تكريم المدارس الفائزة بالمركزين الأول والثاني من كل إدارة تعليمية خلال فعاليات اللقاء الختامي لتحديد المدرسة الفائزة بالمركز الأول على مستوى المحافظة، والذي يقام باحتفالية خاصة خلال شهر يناير الحالي.