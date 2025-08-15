زيلينسكي: نعتمد على أمريكا .. وحان الوقت لإنهاء الحرب الأوكرانية

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا "ستعتمد على أمريكا" خلال الاجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي وصفه الزعيم الأوكراني بأنه "عالي المخاطر" ومهد الطريق لعقد اجتماع ثلاثي في المستقبل.

وتنطلق مساء اليوم الجمعة قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين، والتي تبحث إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت قبل أكثر من 3 سنوات وتسببت في مقتل وإصابة مئات الآلاف بين الجانبين.

وقال زيلينسكي في بيان: "الأمر الأساسي هو أن يفتح هذا الاجتماع طريقًا حقيقيًا نحو سلام عادل ونقاش جوهري بين القادة في صيغة ثلاثية - أوكرانيا والولايات المتحدة والجانب الروسي".

وأضاف الرئيس الأوكراني: "حان الوقت لإنهاء الحرب، وعلى روسيا اتخاذ الخطوات اللازمة. نحن نعتمد على أمريكا. نحن مستعدون، كعادتنا، للعمل بأقصى قدر ممكن من الفعالية"، موضحا أنه ينتظر تقريرًا استخباراتيًا حول "النوايا الحالية للجانب الروسي واستعداداته للاجتماع في ألاسكا".

وأشار زيلينسكي إلى أن القوات الأوكرانية تتصدى لمحاولات القوات الروسية ترسيخ وجودها في منطقة بوكروفسك، شرقي مقاطعة دونيتسك.

وأضاف أن أوكرانيا قررت تعزيز مدينة دوبروبيليا ومناطق أخرى في منطقة دونيتسك.

وقال زيلينسكي: "لا يزال الجيش الروسي يتكبد خسائر فادحة في محاولاته لضمان مواقف سياسية أكثر ملاءمة للقيادة الروسية في اجتماع ألاسكا".