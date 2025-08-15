قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سقوط مسيرة إسرائيلية على سطح مستشفى فى بنت جبيل جنوب لبنان
الاتحاد الدولي: مقتـ.ل 238 صحفياً في غزة جريمة حرب كاملة الأركان
حفرنا قبرنا بأنفسنا.. اعترافات عبرية بانهيار صورة إسرائيل في العالم
حقوق وآداب وخدمة اجتماعية وفني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
أمين حزب الله: لا سيادة لبنانية دون المقاومة المانعة لإقامة المستوطنات
زيلينسكي: نعتمد على أمريكا .. وحان الوقت لإنهاء الحرب الأوكرانية
سقوط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالإسكندرية|فيديو
تعبئة مساعدات غزة وتصنيفها وتكويدها برعاية منظمة نيلسون مانديلا | صور
الأهلي ضد السد.. قرعة نارية من دوري أبطال آسيا
باكستان .. تحطم مروحية إنقاذ في عمليات إغاثة لمتضررين من الفيضانات
أخبار التكنولوجيا| واتساب تتهم روسيا بمحاولة حجب التواصل عن المستخدمين.. روبوت Meta AI يغازل الأطفال ويدلي بنصائح طبية زائفة
وفد منظمة الحكماء يزور مراكز الهلال الأحمر لتعبئة المساعدات ومعبر رفح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

زيلينسكي: نعتمد على أمريكا .. وحان الوقت لإنهاء الحرب الأوكرانية

زيلينسكي
زيلينسكي
ناصر السيد

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا "ستعتمد على أمريكا" خلال الاجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي وصفه الزعيم الأوكراني بأنه "عالي المخاطر" ومهد الطريق لعقد اجتماع ثلاثي في المستقبل.

وتنطلق مساء اليوم الجمعة قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين، والتي تبحث إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت قبل أكثر من 3 سنوات وتسببت في مقتل وإصابة مئات الآلاف بين الجانبين.

وقال زيلينسكي في بيان: "الأمر الأساسي هو أن يفتح هذا الاجتماع طريقًا حقيقيًا نحو سلام عادل ونقاش جوهري بين القادة في صيغة ثلاثية - أوكرانيا والولايات المتحدة والجانب الروسي".

وأضاف الرئيس الأوكراني: "حان الوقت لإنهاء الحرب، وعلى روسيا اتخاذ الخطوات اللازمة. نحن نعتمد على أمريكا. نحن مستعدون، كعادتنا، للعمل بأقصى قدر ممكن من الفعالية"، موضحا أنه ينتظر تقريرًا استخباراتيًا حول "النوايا الحالية للجانب الروسي واستعداداته للاجتماع في ألاسكا".

وأشار زيلينسكي إلى أن القوات الأوكرانية تتصدى لمحاولات القوات الروسية ترسيخ وجودها في منطقة بوكروفسك، شرقي مقاطعة دونيتسك.

وأضاف أن أوكرانيا قررت تعزيز مدينة دوبروبيليا ومناطق أخرى في منطقة دونيتسك.

وقال زيلينسكي: "لا يزال الجيش الروسي يتكبد خسائر فادحة في محاولاته لضمان مواقف سياسية أكثر ملاءمة للقيادة الروسية في اجتماع ألاسكا".

