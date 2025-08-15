باكستان .. تحطم مروحية إنقاذ في عمليات إغاثة لمتضررين من الفيضانات

أعلنت السلطات في باكستان، اليوم الجمعة تحطم طائرة في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد، خلال عمليات إنقاذ ضحايا الفيضانات.

أُرسلت الطائرة، التي كانت تعمل في منطقة مهمند، لمساعدة ضحايا باجور قبل انقطاع الاتصال بها بسبب سوء الأحوال الجوية.

أُعلن في البداية عن فقدانها، لكن التقارير اللاحقة أشارت إلى أنها تحطمت أثناء مهمتها.

كان على متنها طياران وخمسة أشخاص لقوا حتفهم في الحادث.

كانت المروحية جزءًا من جهود إغاثة واسعة النطاق بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة والعواصف والفيضانات المفاجئة في دمار واسع النطاق في خيبر بختونخوا، وآزاد جامو وكشمير، وجيلجيت بالتستان.

وفي مقاطعات باتاجرام وباجور ومانسهرا في إقليم خيبر بختونخوا وحدها، أودت هذه الكوارث بحياة ما لا يقل عن 146 شخصًا، وأصابت أكثر من 123 آخرين، وخلفت العديد من المفقودين.

وتسببت الأمطار الغزيرة والعواصف الغزيرة التي ألحقت دمارًا واسعًا في أنحاء خيبر بختونخوا، في مقتل أكثر من 140 شخصا

وأكدت الهيئة الإقليمية لإدارة الكوارث أن من بين القتلى 126 رجلًا و12 طفلًا و8 نساء، بينما يضم الجرحى 12 رجلًا وامرأتين وطفلًا واحدًا.

دمرت الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة 35 منزلًا في خيبر بختونخوا، سبعة منها دمرت كليًا و28 جزئيًا.

تواصل فرق الإنقاذ جهودها في التضاريس الوعرة، بينما تتواصل عمليات البحث والإغاثة في العديد من المناطق المتضررة من الفيضانات.