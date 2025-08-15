ترامب يكشف سبب جهوده لوقف الحرب الروسية الأوكرانية

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة عن السبب الذي يدفعه إلى وقف الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة منذ أكثر من 3 سنوات.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه لا يسعى لإنهاء حرب أوكرانيا - بما في ذلك لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا - لتحسين حياته.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية أثناء توجهه إلى أنكوريج لحضور القمة: "لا أفعل هذا من أجل صحتي. حسنًا، لست بحاجة إليه أود التركيز على بلدنا، لكنني أفعل هذا لإنقاذ أرواح كثيرة".

وأضاف ترامب أن عواقب عدم موافقة بوتين على إنهاء الحرب على روسيا ستكون وخيمة، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وقال عن الإجراءات الاقتصادية المحتملة ضد موسكو: “نعم، ستكون وخيمة للغاية”.