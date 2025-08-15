ترامب : لن نتبادل التجارة مع روسيا حتى إيقاف الحرب

اكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن نقوم بأي عمل تجاري مع روسيا حتى يتم إيقاف الحرب.

و بشأن الهجمات المستمرة في حرب روسيا على أوكرانيا قال الرئيس الأمريكي : أعتقد أنهم يحاولون التفاوض.

و عن الهجمات المستمرة في حرب روسيا وأوكرانيا قال ترامب : يعتقد بوتين أن هذا يمنحه قوة في المحادثات.. لكنني أعتقد أنه يؤذيه.

وأضاف الرئيس الأمريكي ترامب : على أوكرانيا أن تقرر مصير أراضيها.

وفيما يتعلق بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا قال ترامب : ممكنة بالتعاون مع أوروبا.

وشدد الرئيس الأمريكي علي أنه سيفرض رسومًا جمركية على الصلب والرقائق الأسبوع المقبل.

وختم الرئيس الامريكي تصريحاته قائلا : الوضع الاقتصادي في روسيا “ليس جيدا”

ويعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تمام الساعة 11 صباحاً (1900 بتوقيت غرينتش) في أنكوريدج بولاية ألاسكا، الجمعة.

يغادر ترامب البيت الأبيض عند الساعة 6:45 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (10:45 بتوقيت جرينتش)، الجمعة، ويغادر أنكوريدج الساعة 5:45 مساء بتوقيت ألاسكا من اليوم نفسه.

ووفق لجدول أعمال الرئيس الامريكي ؛ فمن المقرر يعود إلى البيت الأبيض صباح السبت.

جدول أعمال قمة بوتين وترامب

وكشف البيت الأبيض جدول أعمال قمة بوتين وترامب، الجمعة، في ولاية ألاسكا الأمريكية.

ولفت إلى أنه بعد المحادثات المغلقة بين الزعيمين سيقام عشاء مشترك بحضور وفدي البلدين، في إطار جهود تعزيز الحوار بين موسكو وواشنطن.

وعقب الاجتماع، سيعقد بوتين وترامب مؤتمراً صحفياً مشتركاً لوسائل الإعلام.

ويضم الوفد الروسي سيضم مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية سيرجي لافروف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميتريف.