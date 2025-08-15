ترامب: أولويتي القصوى بقمة ألاسكا ستكون وقف إطلاق النار في أوكرانيا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي ترامب، قال إن أولويتي القصوى في قمة ألاسكا ستكون بحث إمكانية وقف إطلاق النار في أوكرانيا.



وأضاف ترامب، أن لقائي المرتقب مع بوتين هو اجتماع للتقييم وجس النبض، و ليس من مسؤوليتي إبرام صفقة مع بوتين وأعتقد أنه سيحقق السلام.



القمة المرتقبة في ألاسكا



من جانب آخر؛ قال إيفان أوس مستشار السياسة الخارجية في المعهد الوطني الأوكراني للدراسات الاستراتيجية، إنّ القمة المرتقبة في ألاسكا تحظى بترقب عالمي واسع، مرجحًا أن تشمل توقيع عدد من الاتفاقيات، من بينها اتفاق نووي جديد.

استخدام موسكو للسلاح النووي

وأضاف أوس، في تصريحات مع الإعلامية حبيبة عمر، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ التصعيد الأخير في المجال النووي بدأ بتصريحات الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيديف بشأن احتمال استخدام موسكو للسلاح النووي، وهو ما قابله رد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر غواصتين قبالة السواحل الروسية، مما زاد من حدة التوتر.