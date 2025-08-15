قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مخزن بالقاهرة
مصر تخترق الحصار.. المتحدث العسكري يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة
قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر
إلهام شاهين برفقة هاني رمزي وسعد لمجرد بالساحل الشمالي
القاهرة الإخبارية: موسكو تتمسك بشروطها ولا تنوي التنازل في الملف الأوكراني
قرار من فيريرا وإدارة الكرة بشأن تدعيم هجوم الزمالك
هيدي كرم تثير الجدل بفستان لافت.. صور
نسرين طافش تتألق في إطلالة صيفية مبهجة.. شاهد
سعر الذهب اليوم في مصر.. ومفاجأة بشأن عيار 21 الآن | فيديو
إعلام عبري: ترامب طلب من نتنياهو تسريع العمليات العسكرية في غزة
ترامب طلب من نتنياهو تسريع العمليات العسكرية في غزة.. تفاصيل
إعلام عبري: ترامب طلب من نتنياهو تسريع العمليات العسكرية في غزة

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
محمد البدوي

قالت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر مقرب من البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسريع العمليات العسكرية في غزة، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

الحرب في غزة

وأضاف الإعلام الإسرائيلي أن وزير الشؤون الاستراتيجية حذر في اجتماع المجلس الوزاري المصغر من أن صبر واشنطن على الحرب في غزة بدأ ينفد.

 تصعيدًا عسكريًا عنيفًا

من جانبه؛ قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من دير البلح، إن قطاع غزة يشهد تصعيدًا عسكريًا عنيفًا من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي، حيث تتواصل الغارات على مناطق عدة في مدينة غزة، والمحافظة الوسطى، والمناطق الجنوبية من القطاع، مخلفةً شهداء ودمار واسع.

