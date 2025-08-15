إعلام عبري: ترامب طلب من نتنياهو تسريع العمليات العسكرية في غزة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر مقرب من البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسريع العمليات العسكرية في غزة، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

الحرب في غزة

وأضاف الإعلام الإسرائيلي أن وزير الشؤون الاستراتيجية حذر في اجتماع المجلس الوزاري المصغر من أن صبر واشنطن على الحرب في غزة بدأ ينفد.

تصعيدًا عسكريًا عنيفًا

من جانبه؛ قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من دير البلح، إن قطاع غزة يشهد تصعيدًا عسكريًا عنيفًا من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي، حيث تتواصل الغارات على مناطق عدة في مدينة غزة، والمحافظة الوسطى، والمناطق الجنوبية من القطاع، مخلفةً شهداء ودمار واسع.