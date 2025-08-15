قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم 15-3-2025
ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مخزن بالقاهرة
مصر تخترق الحصار.. المتحدث العسكري يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة
قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر
إلهام شاهين برفقة هاني رمزي وسعد لمجرد بالساحل الشمالي
القاهرة الإخبارية: موسكو تتمسك بشروطها ولا تنوي التنازل في الملف الأوكراني
قرار من فيريرا وإدارة الكرة بشأن تدعيم هجوم الزمالك
هيدي كرم تثير الجدل بفستان لافت.. صور
نسرين طافش تتألق في إطلالة صيفية مبهجة.. شاهد
سعر الذهب اليوم في مصر.. ومفاجأة بشأن عيار 21 الآن | فيديو
إعلام عبري: ترامب طلب من نتنياهو تسريع العمليات العسكرية في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

روبوتات مفخخة وتدمير مربعات سكنية.. التاريخ يشهد على جرائم الاحتلال في غزة

غزة
غزة
محمد البدوي

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من دير البلح، إن قطاع غزة يشهد تصعيدًا عسكريًا عنيفًا من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي، حيث تتواصل الغارات على مناطق عدة في مدينة غزة، والمحافظة الوسطى، والمناطق الجنوبية من القطاع، مخلفةً شهداء ودمار واسع.


القصف المستمر وعمليات تفجير للمنازل

وأضاف جبر، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة، يتعرض منذ أيام وحتى هذه اللحظة إلى قصف متكرر من الطائرات الحربية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى تفجير روبوتات مفخخة، ما أسفر عن تدمير مربعات سكنية بالكامل، وتسبب في موجة نزوح كبيرة باتجاه المناطق الغربية للمدينة، مشيرا إلى استهداف منزل فلسطيني في إحدى الغارات على الحي، ما أدى إلى استشهاد 2 وإصابة آخرين بجراح متفاوتة.
استهداف خيمة للنازحين في غرب غزة

في تطور خطير، قصف الطيران الإسرائيلي خيمة تأوي نازحين فلسطينيين غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 مدنيين، بينهم طفل لم يُكمل عامه الأول، في مشهد وصفه شهود عيان بأنه «مجزرة جديدة بحق العائلات الهاربة من القصف».

غزة الاحتلال جيش الاحتلال قوات الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي دير البلح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

أسعار الدواجن

البانيه نزل 30 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي.. الكليات المتاحة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

سعر الذهب

سعر أكبر جرام ذهب اليوم 15-8-2025

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

ناصر ماهر

ناصر ماهر يواجه أزمة في الزمالك بسبب عبد الله السعيد

ترشيحاتنا

هيئة الأرصاد

هيئة الأرصاد تنظم دورة تدريبية لمجموعة من المتدربين السعوديين

استخراج برنت تأميني

خطوات استخراج برنت تأميني والاستعلام عن الرقم أونلاين 2025

وزارة التعليم العالي

توقيع اتفاقيتي شراكة.. الحصاد الأسبوعي لأنشطة التعليم العالي

بالصور

بجناحات وبتنضف نفسها.. أحدث سيارة ذكية من جلال

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بسبب عيب خطير.. لاند روفر تستدعي أفضل سيارات الدفع الرباعي

جاجوار
جاجوار
جاجوار

عيوب خطيرة.. فورد تثير الجدل باستدعاء أشهر سياراتها للمرة الـ98

فورد
فورد
فورد

رجل يخفي سيارة لامبورجيني نادرة داخل شقته 40 عاما

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

فيديو

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد