رئيس جامعة دمنهور يشهد وضع حجر الأساس لكلية الطب البيطري جامعة الأزهر بحوش عيسى

وضع حجر الأساس لكلية الطب البيطري جامعة الأزهر بحوش عيسى
وضع حجر الأساس لكلية الطب البيطري جامعة الأزهر بحوش عيسى

شهد الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، اليوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر، مراسم وضع حجر الأساس لمبنى المجمع التعليمي وافتتاح كلية الطب البيطري جامعة الأزهر بحوش عيسى، بحضور الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر بالوجه البحري، و الدكتور محمد عبد الخالق، أمين عام جامعة الأزهر، والدكتور ياقوت السنوسي، عميد كلية الطب البيطري، وفضيلة الشيخ منصور أبو العدب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية.

من جانبه أعرب الدكتور إلهامي ترابيس، عن سعادته بافتتاح كلية الطب البيطري جامعة الأزهر كخطوة استراتيجية ضمن خطة جامعة الأزهر للتوسع في التخصصات العلمية التي تخدم سوق العمل وتدعم جهود التنمية في مصر، موجها خالص التهنئة القلبية لفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وأسرة الجامعة، لافتتاح هذا الصرح العلمي، الذي يشكل إضافة نوعية لمنظومة التعليم الجامعي، كونها تواكب الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وستعمل على توفير بيئة تعليمية متكاملة تسهم في إعداد كوادر علمية قادرة على خدمة المجتمع وتطوير قطاع الثروة الحيوانية، مشيدا بالجهود الكبيرة المبذولة من فرق العمل، موجّهًا الشكر لكل الجهات التي ساهمت في إنجاز هذا الصرح العلمي الجديد.

وصرح الدكتور إلهامي ترابيس، أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعتي دمنهور و الأزهر، معربا عن بالغ سعادته بهذا التعاون المزمع عقده، والذي  يهدف إلى الاستفادة من الخبرات  الأكاديمية والعلمية لدى الجامعتين، بما يسهم في دعم العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، مثمنا الدور الرائد الذي تضطلع به جامعة الأزهر في نشر صحيح الدين وترسيخ القيم الأخلاقية والفكر الوسطي، إلى جانب إسهاماتها العلمية والمجتمعية.

فيما أعرب فضيلة الدكتور سلامة داود، عن سعادته بزيارة محافظة البحيرة والتعاون مع جامعة دمنهور الفترة المقبلة،  مشيدا بدور جامعة دمنهور كمنبرا علميا وصرحا مضيئا لم يقتصر دورها على غرس بذور العلم فحسب، بل يمتد ليشمل صياغة الشخصية الوطنية الواعية، وترسيخ قيم المسئولية، فضلا عن تقديمها كافة سبل الدعم العلمي والفكري والمجتمعي على أرض محافظة البحيرة.

من جانبها أشارت الدكتورة جاكلين عازر، إلى أنه سيتم إنشاء أول مستشفى بيطري على أرض المحافظة، بالتعاون بين كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور وجامعة الأزهر، وذلك في إطار خطة المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتقديم خدمات بيطرية متطورة للمربين، موضحة أن هذا التعاون سيشمل أيضاً تكثيف عمل القوافل البيطرية والحملات التوعوية للمواطنين، للتعامل السليم مع الأمراض الحيوانية ورفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على الثروة الحيوانية، بما ينعكس إيجابًا على الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

