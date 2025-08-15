قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب خلافات على أجرة صيانة توك توك.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة السلام
الصور الاولي من فيلم سفاح التجمع لـ أحمد الفيشاوي
ترامب عن قمة ألاسكا: ليس من مسؤوليتي إبرام صفقة مع بوتين
تشيلسي يحسم ملف التجديد لأحد نجوم الفريق
مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني: قمة ألاسكا تشمل توقيع عدد من الاتفاقيات ومنها النووي
بيزنس بجانب التمثيل..شاهد ياسر جلال يقود توك توك| فيديو
افعلها بسرعة.. ترامب يمنح نتنياهو الضوء الأخضر لاحتلال غزة
مصر تخترق الحصار.. المتحدث العسكري يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة
إمام المسجد الحرام: شدة الحر من فيح جهنم وآية يرسلها الله لعباده تخويفا وذكرى وموعظة
مطاردة تنتهي بحادث مروع.. ماذا حدث على طريق الواحات؟ القصة الكاملة
زلزال بقوة 6 درجات يضرب الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامشاتكا
آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم 15-3-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

افعلها بسرعة.. ترامب يمنح نتنياهو الضوء الأخضر لاحتلال غزة

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
القسم الخارجي

كشفت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي آخر اتصال أجراه مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مطلع الأسبوع الجاري، أبدى دعمه لضرورة "إزالة حركة حماس من غزة"، لكنه شدد على ضرورة التحرك بسرعة قائلاً: "افعلها، ولكن بسرعة"، وفقًا لمصدر مقرب من البيت الأبيض.

وأفادت الصحيفة العبرية بأن وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال حذر خلال اجتماع لمجلس الوزراء من أن صبر الإدارة الأمريكية تجاه الحرب في غزة بدأ ينفد، مضيفًا: "لم يعد لدينا وقت".

وبينما تستعد قوات الاحتلال لاقتحام مدينة غزة، كثف الوسطاء تحركاتهم لمنع العملية. ونقلت الصحيفة عن رئيس جهاز "الموساد" ووزير الشؤون الاستراتيجية أنهم أبلغوا الوسطاء بأن باب الاتفاق الجزئي قد أغلق، وأن أي مفاوضات يجب أن تقتصر على "صفقة شاملة" تشمل الإفراج عن جميع الأسرى وإنهاء الحرب، وهو الموقف الذي يتبناه نتنياهو وبتسلئيل سموتريتش، في مقابل وزراء آخرين أبدوا استعدادًا لبحث اتفاق جزئي.

كما أجرى وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس اجتماعًا مع رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير لبحث خطة السيطرة وأعادة احتلال غزة، وسط خلافات بين القيادات العسكرية والسياسية. 

وأوضحت الصحيفة العبرية أن قيادة جيش الاحتلال عرضت في منتدى هيئة الأركان تفاصيل العمليات الأخيرة، منها الهجوم الذي بدأ أمس في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، مع التأكيد على جاهزية القوات وضرورة إعادة تأهيل الاحتياط قبل المهام المقبلة.

ترامب نتنياهو غزة

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي.. الكليات المتاحة

أسعار الدواجن

البانيه نزل 30 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

سعر الذهب

سعر أكبر جرام ذهب اليوم 15-8-2025

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

دونجا ومحمد شحاتة

عليكم حمل ثقيل.. الدردير يوجه رسالة لنجمي الزمالك أمام المقاولون

سيف الدين الجزيري

خارج الحسابات.. الجزيري يقترب من الرحيل عن الزمالك

بيراميدز

موعد مباراة بيراميدز ودايموند الودية اليوم

بجناحات وبتنضف نفسها.. أحدث سيارة ذكية من جلال

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بسبب عيب خطير.. لاند روفر تستدعي أفضل سيارات الدفع الرباعي

جاجوار
جاجوار
جاجوار

عيوب خطيرة.. فورد تثير الجدل باستدعاء أشهر سياراتها للمرة الـ98

فورد
فورد
فورد

رجل يخفي سيارة لامبورجيني نادرة داخل شقته 40 عاما

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

