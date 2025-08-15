افعلها بسرعة.. ترامب يمنح نتنياهو الضوء الأخضر لاحتلال غزة

كشفت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي آخر اتصال أجراه مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مطلع الأسبوع الجاري، أبدى دعمه لضرورة "إزالة حركة حماس من غزة"، لكنه شدد على ضرورة التحرك بسرعة قائلاً: "افعلها، ولكن بسرعة"، وفقًا لمصدر مقرب من البيت الأبيض.

وأفادت الصحيفة العبرية بأن وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال حذر خلال اجتماع لمجلس الوزراء من أن صبر الإدارة الأمريكية تجاه الحرب في غزة بدأ ينفد، مضيفًا: "لم يعد لدينا وقت".

وبينما تستعد قوات الاحتلال لاقتحام مدينة غزة، كثف الوسطاء تحركاتهم لمنع العملية. ونقلت الصحيفة عن رئيس جهاز "الموساد" ووزير الشؤون الاستراتيجية أنهم أبلغوا الوسطاء بأن باب الاتفاق الجزئي قد أغلق، وأن أي مفاوضات يجب أن تقتصر على "صفقة شاملة" تشمل الإفراج عن جميع الأسرى وإنهاء الحرب، وهو الموقف الذي يتبناه نتنياهو وبتسلئيل سموتريتش، في مقابل وزراء آخرين أبدوا استعدادًا لبحث اتفاق جزئي.

كما أجرى وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس اجتماعًا مع رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير لبحث خطة السيطرة وأعادة احتلال غزة، وسط خلافات بين القيادات العسكرية والسياسية.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن قيادة جيش الاحتلال عرضت في منتدى هيئة الأركان تفاصيل العمليات الأخيرة، منها الهجوم الذي بدأ أمس في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، مع التأكيد على جاهزية القوات وضرورة إعادة تأهيل الاحتياط قبل المهام المقبلة.