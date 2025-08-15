ترامب عن قمة ألاسكا: ليس من مسؤوليتي إبرام صفقة مع بوتين

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لقائه المرتقب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هو اجتماع للتقييم وجس النبض.

ونقلت إذاعة فوكس نيوز عن ترامب قوله : أولويتي القصوى في قمة ألاسكا ستكون بحث إمكانية وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

واضاف الرئيس الأمريكي ترامب: ليس من مسؤوليتي إبرام صفقة مع بوتين وأعتقد أنه سيحقق السلام.

وختم الرئيس الأمريكي تضريحاته بالقول : اجتماعي مع بوتين يمهد للقاء ثان مهم جدا يجمعنا مع زيلنسكي وقد ندعو بعض قادة أوروبا.

ويعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تمام الساعة 11 صباحاً (1900 بتوقيت غرينتش) في أنكوريدج بولاية ألاسكا، الجمعة.

يغادر ترامب البيت الأبيض عند الساعة 6:45 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (10:45 بتوقيت جرينتش)، الجمعة، ويغادر أنكوريدج الساعة 5:45 مساء بتوقيت ألاسكا من اليوم نفسه.

ووفق لجدول أعمال الرئيس الامريكي ؛ فمن المقرر يعود إلى البيت الأبيض صباح السبت.

جدول أعمال قمة بوتين وترامب

وكشف البيت الأبيض جدول أعمال قمة بوتين وترامب، الجمعة، في ولاية ألاسكا الأمريكية.

ولفت إلى أنه بعد المحادثات المغلقة بين الزعيمين سيقام عشاء مشترك بحضور وفدي البلدين، في إطار جهود تعزيز الحوار بين موسكو وواشنطن.

وعقب الاجتماع، سيعقد بوتين وترامب مؤتمراً صحفياً مشتركاً لوسائل الإعلام.

ويضم الوفد الروسي سيضم مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية سيرجي لافروف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميتريف.