عليه رمز الاتحاد السوفيتي ..لافروف يصل ألاسكا مرتديا تيشيرت رياضي



تداولت وسائل الإعلام مشاهد وصول وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى قمة ألاسكا مرتديا تي- شيرت عليه رمز الاتحاد السوفيتي СССР.

وكشفت صحيفة "إيزفستيا" الروسية، أن لافروف يعرف بولعه لكرة القدم ارتداء هذا القميص الرياضي الذي يحمل شعارا يعود للعهد السوفيتي، في خطوة يرى فيها المراقبون أنها تحمل دلالات سياسية.

ومن المتوقع أن يعقد مساء اليوم عند الساعة العاشرة و النصف بتوقيت موسكو لقاء قمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في ألاسكا، لبحث سبل تسوية النزاع الأوكراني والعلاقات الثنائية المتضررة.